Выборы 2020 — Все новости: Президент Грузии назначила выборы на 31 октября

Парламентские выборы 2020 года в Грузии пройдут по формуле 120/30. Грузинские избиратели из 150 депутатов высшего законодательного органа страны 120 (вместо 77) изберут по пропорциональным правилам, а остальные 30 (вместо 73) – по мажоритарным. Избирательный барьер в 5%, который необходимо преодолеть для того, чтобы партия смогла провести своих представителей в парламент, будет снижен до 1% одноразово. Кроме того, будет установлен т.н. «замок» на уровне 40%, который означает, что партия, не набравшая 40% голосов избирателей, не сможет сформировать однопартийное большинство в Парламенте.