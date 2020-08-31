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Выборы 2020 — Все новости: Президент Грузии назначила выборы на 31 октября
Парламентские выборы 2020 года в Грузии пройдут по формуле 120/30. Грузинские избиратели из 150 депутатов высшего законодательного органа страны 120 (вместо 77) изберут по пропорциональным правилам, а остальные 30 (вместо 73) – по мажоритарным. Избирательный барьер в 5%, который необходимо преодолеть для того, чтобы партия смогла провести своих представителей в парламент, будет снижен до 1% одноразово. Кроме того, будет установлен т.н. «замок» на уровне 40%, который означает, что партия, не набравшая 40% голосов избирателей, не сможет сформировать однопартийное большинство в Парламенте.
31 августа, понедельник
15:30 – Президент Зурабишвили назначила дату парламентских выборов
Согласно решению президента Грузии Саломе Зурабишвили от 31 августа, выборы в Парламент Грузии и Верховный совет Автономной Республики Аджария состоятся 31 октября.
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