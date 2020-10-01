Блок ЕНД – Сила в единстве, фото: скриншот из видео «Мтавари архи»
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Блок «ЕНД – Сила в единстве» представил партийный список

01/10/2020 - 22:10
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Избирательный блок «Единое национальное движение, Оппозиционное объединение – Сила в единстве» 1 октября представил избирательный список к предстоящим парламентским выборам. Первым номером в списке представлен Буба Кикабидзе, за ним следуют председатель Единого национального движения Григол Вашадзе, председатель политического совета ЕНД Ника Мелия и член Единого национального движения Хатиа Деканоидзе.

Ниже представлен полный партийный список блока «Единое национальное движения, Оппозиционное объединение — Сила в единстве»:

  • Вахтанг Кикабидзе;
  • Григол Вашадзе;
  • Ника Мелия;
  • Хатия Деканоидзе;
  • Коба Накопия;
  • Деви Чанкотадзе;
  • Леван Варшаломидзе;
  • Саломе Самадашвили;
  • Заал Удумашвили;
  • Хатуна Самнидзе;
  • Роман Гоциридзе;
  • Темур Джанашия;
  • Нато Чхеидзе;
  • Рамаз Николаишвили;
  • Кахабер Окриашвили;
  • Губаз Саникидзе;
  • Абдулла Исмаилов;
  • Цезарь Чочели;
  • Тамар Кордзая;
  • Сулхан Сибашвили;
  • Георгий Годабрелидзе;
  • Давид Хаджишвили;
  • Дилар Хабулиани;
  • Тинатин Бокучава;
  • Ростом Чхеидзе;
  • Давид Киркитадзе;
  • Георгий Ботковели;
  • Екатерине Херхеулидзе;
  • Манучар Квиркелия;
  • Ника Мачутадзе;
  • Акакий Минашвили;
  • Нона Мамулашвили;
  • Леван Бежашвили;
  • Бачуки Кардава;
  • Леван Хабеишвили;
  • Ана Цитлидзе;
  • Мирдат Камададзе;
  • Димитри Шашкин;
  • Бадри Басишвили;
  • Эка Цамалашвили;
  • Мурман Думбадзе;
  • Георгий Барамидзе;
  • Нугзар Циклаури;
  • Русудан Цирекидзе;
  • Муртаз Зоделава;
  • Георгий Патараия;
  • Заза Горозия;
  • Нино Квитаишвили;
  • Бека Корчилава;
  • Азер Сулейманов;
  • Мелик Раисян;
  • Майя Джавахишвили;
  • Ираклий Надирадзе;
  • Бесик Тамлиани;
  • Георгий Капанадзе;
  • Наталиа Мчедлишвили;
  • Гия Нацвлишвили;
  • Мамука Чиковани;
  • Григол Сордия;
  • Меги Гоциридзе;
  • Малхаз Джалагония;
  • Каха Гецадзе;
  • Звиад Куправа;
  • Дареджан Цхвитария;
  • Бесик Газделиани;
  • Леван Конджария;
  • Георгий Кублашвили;
  • Тамар Далакишвили;
  • Мамука Гугешашвили;
  • Гоча Куправа;
  • Шакро Тертерашвили;
  • Ия Джишкариани;
  • Мамука Сагареишвили;
  • Шота Григолия;
  • Грамитон Хомасуридзе;
  • Нино Твилдиани;
  • Лаша Кучава;
  • Михаил Какауридзе;
  • Гурам Какалашвили;
  • Такухи Вартанян;
  • Давид Кахадзе;
  • Автандил Габелаия;
  • Давид Катамадзе;
  • Нона Пицхелаури;
  • Важа Читашвили;
  • Георгий Робакидзе;
  • Рамаз Гулуа;
  • Нана Шатберашвили;
  • Бакур Мгеладзе;
  • Бесик Шенгелия;
  • Эмзар Шубладзе;
  • Хатуна Тавдишвили;
  • Лери Деметрашвили;
  • Давид Балиашвили;
  • Гела Гвилава;
  • Хатуна Арвеладзе;
  • Зураб Отиашвили;
  • Александр Беридзе;
  • Теимураз Немсицверидзе;
  • Ирма Мгеладзе;
  • Важа Болквадзе;
  • Агиль Мустафаев;
  • Кахабер Цоцинашвили;
  • Ирма Путкарадзе;
  • Ираклий Чолокашвили;
  • Гарсеван Бухникашвили;
  • Леван Багашвили;
  • Лели Абуладзе;
  • Георгий Сурмава;
  • Прокопи Чиквиладзе;
  • Гига Гурули;
  • Нона Гелашвили;
  • Давид Лагвилава;
  • Бондо Тедорадзе;
  • Константин Иоселиани;
  • Татиа Гогосашвили;
  • Роланд Пипиа;
  • Гиви Амирханашвили;
  • Давид Цопурашвили;
  • Ана Бегиашвили;
  • Георгий Чивиашвили;
  • Бесики Брегадзе;
  • Каха Буцхрикидзе;
  • Кетеван Зумбадзе;
  • Георгий Джабуа;
  • Амиран Ломтадзе;
  • Петре Кикнадзе;
  • Эка Шиошвили;
  • Илиа Баблидзе;
  • Мурман Мукбаниани;
  • Георгий Бабакишвили;
  • Тинатин Церцвадзе;
  • Вахтанг Кватадзе;
  • Темур Буцашвили;
  • Давид Гвичиани;
  • Тамила Канкиа;
  • Реваз Кахниашвили;
  • Зураб Церцвадзе;
  • Миша Болквадзе;
  • Дали Курдгеладзе;
  • Гоча Сокурашвили;
  • Давити Осикмишвили;
  • Наили Канцлиани;
  • Роин Хинтибидзе;
  • Георгий Мгебришвили;
  • Тенгиз Мампория;
  • Текла Ткемаладзе;
  • Леван Махарадзе;
  • Каха Лобжанидзе;
  • Зураб Касрадзе;
  • Нона Кандария;
  • Кенан Кахидзе;
  • Мамука Иремадзе;
  • Малхаз Тавдгиридзе;
  • Шорена Шавадзе;
  • Георгий Замбахидзе;
  • Теимураз Григалашвили;
  • Бесарион Геденидзе;
  • Нино Бухаидзе;
  • Михаил Балиашвили;
  • Георгий Гиоргадзе;
  • Паата Адамия;
  • Ана Меладзе;
  • Мамука Аманаташвили;
  • Бачо Ахаладзе;
  • Нугзар Амаглобели;
  • Манана Бобохидзе;
  • Заур Джахуа;
  • Гиорги Ониани;
  • Нукри Чоладзе;
  • Теа Кереселидзе;
  • Георгий Чиашвили;
  • Георгий Шилакадзе;
  • Ираклий Кавтарадзе;
  • Саломе Капанадзе;
  • Роман Квачакидзе;
  • Лаша Гогешвили.

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01/10/2020 - 22:10
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