Блок «ЕНД – Сила в единстве» представил партийный список

Избирательный блок «Единое национальное движение, Оппозиционное объединение – Сила в единстве» 1 октября представил избирательный список к предстоящим парламентским выборам. Первым номером в списке представлен Буба Кикабидзе, за ним следуют председатель Единого национального движения Григол Вашадзе, председатель политического совета ЕНД Ника Мелия и член Единого национального движения Хатиа Деканоидзе.

Ниже представлен полный партийный список блока «Единое национальное движения, Оппозиционное объединение — Сила в единстве»:

Вахтанг Кикабидзе;

Григол Вашадзе;

Ника Мелия;

Хатия Деканоидзе;

Коба Накопия;

Деви Чанкотадзе;

Леван Варшаломидзе;

Саломе Самадашвили;

Заал Удумашвили;

Хатуна Самнидзе;

Роман Гоциридзе;

Темур Джанашия;

Нато Чхеидзе;

Рамаз Николаишвили;

Кахабер Окриашвили;

Губаз Саникидзе;

Абдулла Исмаилов;

Цезарь Чочели;

Тамар Кордзая;

Сулхан Сибашвили;

Георгий Годабрелидзе;

Давид Хаджишвили;

Дилар Хабулиани;

Тинатин Бокучава;

Ростом Чхеидзе;

Давид Киркитадзе;

Георгий Ботковели;

Екатерине Херхеулидзе;

Манучар Квиркелия;

Ника Мачутадзе;

Акакий Минашвили;

Нона Мамулашвили;

Леван Бежашвили;

Бачуки Кардава;

Леван Хабеишвили;

Ана Цитлидзе;

Мирдат Камададзе;

Димитри Шашкин;

Бадри Басишвили;

Эка Цамалашвили;

Мурман Думбадзе;

Георгий Барамидзе;

Нугзар Циклаури;

Русудан Цирекидзе;

Муртаз Зоделава;

Георгий Патараия;

Заза Горозия;

Нино Квитаишвили;

Бека Корчилава;

Азер Сулейманов;

Мелик Раисян;

Майя Джавахишвили;

Ираклий Надирадзе;

Бесик Тамлиани;

Георгий Капанадзе;

Наталиа Мчедлишвили;

Гия Нацвлишвили;

Мамука Чиковани;

Григол Сордия;

Меги Гоциридзе;

Малхаз Джалагония;

Каха Гецадзе;

Звиад Куправа;

Дареджан Цхвитария;

Бесик Газделиани;

Леван Конджария;

Георгий Кублашвили;

Тамар Далакишвили;

Мамука Гугешашвили;

Гоча Куправа;

Шакро Тертерашвили;

Ия Джишкариани;

Мамука Сагареишвили;

Шота Григолия;

Грамитон Хомасуридзе;

Нино Твилдиани;

Лаша Кучава;

Михаил Какауридзе;

Гурам Какалашвили;

Такухи Вартанян;

Давид Кахадзе;

Автандил Габелаия;

Давид Катамадзе;

Нона Пицхелаури;

Важа Читашвили;

Георгий Робакидзе;

Рамаз Гулуа;

Нана Шатберашвили;

Бакур Мгеладзе;

Бесик Шенгелия;

Эмзар Шубладзе;

Хатуна Тавдишвили;

Лери Деметрашвили;

Давид Балиашвили;

Гела Гвилава;

Хатуна Арвеладзе;

Зураб Отиашвили;

Александр Беридзе;

Теимураз Немсицверидзе;

Ирма Мгеладзе;

Важа Болквадзе;

Агиль Мустафаев;

Кахабер Цоцинашвили;

Ирма Путкарадзе;

Ираклий Чолокашвили;

Гарсеван Бухникашвили;

Леван Багашвили;

Лели Абуладзе;

Георгий Сурмава;

Прокопи Чиквиладзе;

Гига Гурули;

Нона Гелашвили;

Давид Лагвилава;

Бондо Тедорадзе;

Константин Иоселиани;

Татиа Гогосашвили;

Роланд Пипиа;

Гиви Амирханашвили;

Давид Цопурашвили;

Ана Бегиашвили;

Георгий Чивиашвили;

Бесики Брегадзе;

Каха Буцхрикидзе;

Кетеван Зумбадзе;

Георгий Джабуа;

Амиран Ломтадзе;

Петре Кикнадзе;

Эка Шиошвили;

Илиа Баблидзе;

Мурман Мукбаниани;

Георгий Бабакишвили;

Тинатин Церцвадзе;

Вахтанг Кватадзе;

Темур Буцашвили;

Давид Гвичиани;

Тамила Канкиа;

Реваз Кахниашвили;

Зураб Церцвадзе;

Миша Болквадзе;

Дали Курдгеладзе;

Гоча Сокурашвили;

Давити Осикмишвили;

Наили Канцлиани;

Роин Хинтибидзе;

Георгий Мгебришвили;

Тенгиз Мампория;

Текла Ткемаладзе;

Леван Махарадзе;

Каха Лобжанидзе;

Зураб Касрадзе;

Нона Кандария;

Кенан Кахидзе;

Мамука Иремадзе;

Малхаз Тавдгиридзе;

Шорена Шавадзе;

Георгий Замбахидзе;

Теимураз Григалашвили;

Бесарион Геденидзе;

Нино Бухаидзе;

Михаил Балиашвили;

Георгий Гиоргадзе;

Паата Адамия;

Ана Меладзе;

Мамука Аманаташвили;

Бачо Ахаладзе;

Нугзар Амаглобели;

Манана Бобохидзе;

Заур Джахуа;

Гиорги Ониани;

Нукри Чоладзе;

Теа Кереселидзе;

Георгий Чиашвили;

Георгий Шилакадзе;

Ираклий Кавтарадзе;

Саломе Капанадзе;

Роман Квачакидзе;

Лаша Гогешвили.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)