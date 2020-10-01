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Блок «ЕНД – Сила в единстве» представил партийный список
Избирательный блок «Единое национальное движение, Оппозиционное объединение – Сила в единстве» 1 октября представил избирательный список к предстоящим парламентским выборам. Первым номером в списке представлен Буба Кикабидзе, за ним следуют председатель Единого национального движения Григол Вашадзе, председатель политического совета ЕНД Ника Мелия и член Единого национального движения Хатиа Деканоидзе.
Ниже представлен полный партийный список блока «Единое национальное движения, Оппозиционное объединение — Сила в единстве»:
- Вахтанг Кикабидзе;
- Григол Вашадзе;
- Ника Мелия;
- Хатия Деканоидзе;
- Коба Накопия;
- Деви Чанкотадзе;
- Леван Варшаломидзе;
- Саломе Самадашвили;
- Заал Удумашвили;
- Хатуна Самнидзе;
- Роман Гоциридзе;
- Темур Джанашия;
- Нато Чхеидзе;
- Рамаз Николаишвили;
- Кахабер Окриашвили;
- Губаз Саникидзе;
- Абдулла Исмаилов;
- Цезарь Чочели;
- Тамар Кордзая;
- Сулхан Сибашвили;
- Георгий Годабрелидзе;
- Давид Хаджишвили;
- Дилар Хабулиани;
- Тинатин Бокучава;
- Ростом Чхеидзе;
- Давид Киркитадзе;
- Георгий Ботковели;
- Екатерине Херхеулидзе;
- Манучар Квиркелия;
- Ника Мачутадзе;
- Акакий Минашвили;
- Нона Мамулашвили;
- Леван Бежашвили;
- Бачуки Кардава;
- Леван Хабеишвили;
- Ана Цитлидзе;
- Мирдат Камададзе;
- Димитри Шашкин;
- Бадри Басишвили;
- Эка Цамалашвили;
- Мурман Думбадзе;
- Георгий Барамидзе;
- Нугзар Циклаури;
- Русудан Цирекидзе;
- Муртаз Зоделава;
- Георгий Патараия;
- Заза Горозия;
- Нино Квитаишвили;
- Бека Корчилава;
- Азер Сулейманов;
- Мелик Раисян;
- Майя Джавахишвили;
- Ираклий Надирадзе;
- Бесик Тамлиани;
- Георгий Капанадзе;
- Наталиа Мчедлишвили;
- Гия Нацвлишвили;
- Мамука Чиковани;
- Григол Сордия;
- Меги Гоциридзе;
- Малхаз Джалагония;
- Каха Гецадзе;
- Звиад Куправа;
- Дареджан Цхвитария;
- Бесик Газделиани;
- Леван Конджария;
- Георгий Кублашвили;
- Тамар Далакишвили;
- Мамука Гугешашвили;
- Гоча Куправа;
- Шакро Тертерашвили;
- Ия Джишкариани;
- Мамука Сагареишвили;
- Шота Григолия;
- Грамитон Хомасуридзе;
- Нино Твилдиани;
- Лаша Кучава;
- Михаил Какауридзе;
- Гурам Какалашвили;
- Такухи Вартанян;
- Давид Кахадзе;
- Автандил Габелаия;
- Давид Катамадзе;
- Нона Пицхелаури;
- Важа Читашвили;
- Георгий Робакидзе;
- Рамаз Гулуа;
- Нана Шатберашвили;
- Бакур Мгеладзе;
- Бесик Шенгелия;
- Эмзар Шубладзе;
- Хатуна Тавдишвили;
- Лери Деметрашвили;
- Давид Балиашвили;
- Гела Гвилава;
- Хатуна Арвеладзе;
- Зураб Отиашвили;
- Александр Беридзе;
- Теимураз Немсицверидзе;
- Ирма Мгеладзе;
- Важа Болквадзе;
- Агиль Мустафаев;
- Кахабер Цоцинашвили;
- Ирма Путкарадзе;
- Ираклий Чолокашвили;
- Гарсеван Бухникашвили;
- Леван Багашвили;
- Лели Абуладзе;
- Георгий Сурмава;
- Прокопи Чиквиладзе;
- Гига Гурули;
- Нона Гелашвили;
- Давид Лагвилава;
- Бондо Тедорадзе;
- Константин Иоселиани;
- Татиа Гогосашвили;
- Роланд Пипиа;
- Гиви Амирханашвили;
- Давид Цопурашвили;
- Ана Бегиашвили;
- Георгий Чивиашвили;
- Бесики Брегадзе;
- Каха Буцхрикидзе;
- Кетеван Зумбадзе;
- Георгий Джабуа;
- Амиран Ломтадзе;
- Петре Кикнадзе;
- Эка Шиошвили;
- Илиа Баблидзе;
- Мурман Мукбаниани;
- Георгий Бабакишвили;
- Тинатин Церцвадзе;
- Вахтанг Кватадзе;
- Темур Буцашвили;
- Давид Гвичиани;
- Тамила Канкиа;
- Реваз Кахниашвили;
- Зураб Церцвадзе;
- Миша Болквадзе;
- Дали Курдгеладзе;
- Гоча Сокурашвили;
- Давити Осикмишвили;
- Наили Канцлиани;
- Роин Хинтибидзе;
- Георгий Мгебришвили;
- Тенгиз Мампория;
- Текла Ткемаладзе;
- Леван Махарадзе;
- Каха Лобжанидзе;
- Зураб Касрадзе;
- Нона Кандария;
- Кенан Кахидзе;
- Мамука Иремадзе;
- Малхаз Тавдгиридзе;
- Шорена Шавадзе;
- Георгий Замбахидзе;
- Теимураз Григалашвили;
- Бесарион Геденидзе;
- Нино Бухаидзе;
- Михаил Балиашвили;
- Георгий Гиоргадзе;
- Паата Адамия;
- Ана Меладзе;
- Мамука Аманаташвили;
- Бачо Ахаладзе;
- Нугзар Амаглобели;
- Манана Бобохидзе;
- Заур Джахуа;
- Гиорги Ониани;
- Нукри Чоладзе;
- Теа Кереселидзе;
- Георгий Чиашвили;
- Георгий Шилакадзе;
- Ираклий Кавтарадзе;
- Саломе Капанадзе;
- Роман Квачакидзе;
- Лаша Гогешвили.
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