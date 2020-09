Георгий Гахария беседовал с советником президента США по телефону

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поговорил по телефону с советником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайаном. В ходе беседы стороны обсудили ключевые вопросы стратегического партнерства и сотрудничества, а также вызовы безопасности в Грузии и регионе, а также октябрьские парламентские выборы.

По сообщению пресс-службы премьер-министра Грузии от 23 сентября, Гахария приветствовал мирное соглашение на Ближнем Востоке, достигнутое под руководством США, заявив, что «с точки зрения геостратегических интересов и общих ценностей, Грузия является надежным партнером и ключевым союзником США во всем Черноморском регионе».

Согласно той же информации, стороны также обсудили важность углубления процесса европейской и евроатлантической интеграции Грузии и сотрудничества между США и Грузией, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения экономики.

«Особое внимание было уделено незаконным действиям российских оккупационных сил на оккупированных территориях и тем вызовам, которые существуют на местах», — сообщили в пресс-службе премьер-министра.

В ходе беседы глава правительства Грузии и советник президента США также подчеркнули важность проведения запланированных на октябрь парламентских выборов в «свободной, справедливой и демократической среде».

