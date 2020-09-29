Европейская Грузия представила часть партийного списка
Оппозиционная партия Европейская Грузия 29 сентября представила часть своего партийного списка к парламентским выборам, назначенным на 31 октября. Представляя список, представитель молодежного крыла партии Татиа Вахтангадзе заявила, что очередность кандидатов, указанных в списке, условна и она поменяется.
Часть партийного списка Европейской Грузии выглядит следующим образом:
- Гиги Угулава;
- Тариел Накаидзе;
- Гоча Гургучиани;
- Леван Тархнишвили;
- Зураб Чилингарашвили;
- Арсен Карапетян;
- Ахмед Имамкулиев;
- Ирина Абхазава;
- Георгий Канделаки;
- Зураб Чиаберашвили;
- Майя Кацитадзе;
- Георгий Гвиниашвили;
- Серго Ратиани;
- Элене Озашвили;
- Малхаз Патараия;
- Ираклий Кикнавелидзе;
- Мариам Раминашвили;
- Отар Кахидзе;
- Ираклий Абесадзе;
- Лела Кебурия;
- Гига Бокерия;
- Акакий Бобохидзе;
- Нино Гогуадзе;
- Заза Кеделашвили;
- Зураб Буцхрикидзе;
- Ирма Надирашвили;
- Гиги Церетели;
- Серги Капанадзе;
- Хатуна Гогоришвили;
- Армаз Ахвледиани;
- Элене Хоштария;
- Шалва Шавгулидзе;
- Давид Бакрадзе;
К собравшимся на мероприятии обратился председатель партии Давид Бакрадзе и подчеркнул, что Европейская Грузия — это команда, которая «выведет страну из бедности и безнадежности» и принесет «поворотные изменения».
Он также назвал «отличительную черту» своей партии, которая «отличает ее от всех других партий в Грузии». В этом контексте Бакрадзе подчеркнул важность вовлеченности граждан к определению порядка составления избирательного списка партии, отметив, что в Парламент войдут «достойные» кандидаты, «которых поддержит народ».
«Наша партия является примером, где решение будет приниматься исключительно избирателями, а вы будете решать, кто будет вашим представителем в Грузии», — заявил Бакрадзе.
Он также пояснил, почему партия не выдвигает кандидата на пост премьер-министра, и отметил, что амбиции Европейской Грузии не в том, чтобы «распределять кресла», а в том, чтобы служить людям и заботиться о них.
«У нас нет недостатка в лидерах в команде, с этой же сцены могу сказать вам — минимум 4-5 человек, которые будут достойным премьер-министром Грузии, (но) наша главная задача — служить народу, вносить поворотные изменения и продвигать страну вперед», — сказал Давид Бакрадзе.
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