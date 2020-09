Европейская Грузия представила часть партийного списка

Оппозиционная партия Европейская Грузия 29 сентября представила часть своего партийного списка к парламентским выборам, назначенным на 31 октября. Представляя список, представитель молодежного крыла партии Татиа Вахтангадзе заявила, что очередность кандидатов, указанных в списке, условна и она поменяется.

Часть партийного списка Европейской Грузии выглядит следующим образом:

Гиги Угулава;

Тариел Накаидзе;

Гоча Гургучиани;

Леван Тархнишвили;

Зураб Чилингарашвили;

Арсен Карапетян;

Ахмед Имамкулиев;

Ирина Абхазава;

Георгий Канделаки;

Зураб Чиаберашвили;

Майя Кацитадзе;

Георгий Гвиниашвили;

Серго Ратиани;

Элене Озашвили;

Малхаз Патараия;

Ираклий Кикнавелидзе;

Мариам Раминашвили;

Отар Кахидзе;

Ираклий Абесадзе;

Лела Кебурия;

Гига Бокерия;

Акакий Бобохидзе;

Нино Гогуадзе;

Заза Кеделашвили;

Зураб Буцхрикидзе;

Ирма Надирашвили;

Гиги Церетели;

Серги Капанадзе;

Хатуна Гогоришвили;

Армаз Ахвледиани;

Элене Хоштария;

Шалва Шавгулидзе;

Давид Бакрадзе;

К собравшимся на мероприятии обратился председатель партии Давид Бакрадзе и подчеркнул, что Европейская Грузия — это команда, которая «выведет страну из бедности и безнадежности» и принесет «поворотные изменения».

Он также назвал «отличительную черту» своей партии, которая «отличает ее от всех других партий в Грузии». В этом контексте Бакрадзе подчеркнул важность вовлеченности граждан к определению порядка составления избирательного списка партии, отметив, что в Парламент войдут «достойные» кандидаты, «которых поддержит народ».

«Наша партия является примером, где решение будет приниматься исключительно избирателями, а вы будете решать, кто будет вашим представителем в Грузии», — заявил Бакрадзе.

Он также пояснил, почему партия не выдвигает кандидата на пост премьер-министра, и отметил, что амбиции Европейской Грузии не в том, чтобы «распределять кресла», а в том, чтобы служить людям и заботиться о них.

«У нас нет недостатка в лидерах в команде, с этой же сцены могу сказать вам — минимум 4-5 человек, которые будут достойным премьер-министром Грузии, (но) наша главная задача — служить народу, вносить поворотные изменения и продвигать страну вперед», — сказал Давид Бакрадзе.

