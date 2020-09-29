Европейская Грузия представила часть партийного списка, 29 сентября, 2020 г., Фото: Пресс-служба Европейской Грузии
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Европейская Грузия представила часть партийного списка

29/09/2020 - 13:48
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Оппозиционная партия Европейская Грузия 29 сентября представила часть своего партийного списка к парламентским выборам, назначенным на 31 октября. Представляя список, представитель молодежного крыла партии Татиа Вахтангадзе заявила, что очередность кандидатов, указанных в списке, условна и она поменяется.

Часть партийного списка Европейской Грузии выглядит следующим образом:

  • Гиги Угулава;
  • Тариел Накаидзе;
  • Гоча Гургучиани;
  • Леван Тархнишвили;
  • Зураб Чилингарашвили;
  • Арсен Карапетян;
  • Ахмед Имамкулиев;
  • Ирина Абхазава;
  • Георгий Канделаки;
  • Зураб Чиаберашвили;
  • Майя Кацитадзе;
  • Георгий Гвиниашвили;
  • Серго Ратиани;
  • Элене Озашвили;
  • Малхаз Патараия;
  • Ираклий Кикнавелидзе;
  • Мариам Раминашвили;
  • Отар Кахидзе;
  • Ираклий Абесадзе;
  • Лела Кебурия;
  • Гига Бокерия;
  • Акакий Бобохидзе;
  • Нино Гогуадзе;
  • Заза Кеделашвили;
  • Зураб Буцхрикидзе;
  • Ирма Надирашвили;
  • Гиги Церетели;
  • Серги Капанадзе;
  • Хатуна Гогоришвили;
  • Армаз Ахвледиани;
  • Элене Хоштария;
  • Шалва Шавгулидзе;
  • Давид Бакрадзе;

К собравшимся на мероприятии обратился председатель партии Давид Бакрадзе и подчеркнул, что Европейская Грузия — это команда, которая «выведет страну из бедности и безнадежности» и принесет «поворотные изменения».

Он также назвал «отличительную черту» своей партии, которая «отличает ее от всех других партий в Грузии». В этом контексте Бакрадзе подчеркнул важность вовлеченности граждан к определению порядка составления избирательного списка партии, отметив, что в Парламент войдут «достойные» кандидаты, «которых поддержит народ».

«Наша партия является примером, где решение будет приниматься исключительно избирателями, а вы будете решать, кто будет вашим представителем в Грузии», — заявил Бакрадзе.

Он также пояснил, почему партия не выдвигает кандидата на пост премьер-министра, и отметил, что амбиции Европейской Грузии не в том, чтобы «распределять кресла», а в том, чтобы служить людям и заботиться о них.

«У нас нет недостатка в лидерах в команде, с этой же сцены могу сказать вам — минимум 4-5 человек, которые будут достойным премьер-министром Грузии, (но) наша главная задача — служить народу, вносить поворотные изменения и продвигать страну вперед», — сказал Давид Бакрадзе.

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29/09/2020 - 13:48
2 1 minute read

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