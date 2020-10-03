Партия Гирчи представила партийный список к парламентским выборам
Новый политический центр Гирчи представил партийный список к предстоящим парламентским выборам. Первым номером в списке является один из лидеров партии Зураб-Гирчи Джапаридзе, за ним под вторым номером следует Иаго Хвичия, а третьим номером стоит Вахтанг Мегрелишвили.
Ниже представлены 129 кандидатов в пропорциональном списке партии Гирчи:
- Зураб-Гирчи Джапаридзе;
- Иаго Хвичия;
- Вахтанг Мегрелишвили;
- Саломе Муджири;
- Александр Раквиашвили;
- Херман Сабо;
- Леван Джгеренаия;
- Анна Чиковани;
- Амиран Торонджадзе;
- Вахтанг Зенаишвили;
- Александр Тархан-Моурави;
- Нино Саришвили;
- Георгий Ломинадзе;
- Роини Мцкерашвили;
- Ираклий Эхваия;
- Полина Абзианидзе;
- Отари Закалашвили;
- Цотне Ломидзе;
- Виталий Гугучия;
- Мирмари Мачаидзе;
- Борис Куруа;
- Ника Мосиашвили;
- Давид Рогава;
- Цицино Мдивнишвили;
- Лаша Дарчия;
- Ираклий Цинцадзе;
- Вахтанг Тедиашвили;
- Далила Саришвили;
- Борис Соломония;
- Ираклий Сапаришвили;
- Зураб Бухникашвили;
- Лена Махниашвили;
- Джордж Маргиани;
- Георгий Чибошвили;
- Анна Сабо;
- Георгий Саникидзе;
- Эдуард Шавадзе;
- Лаша Нанобашвили;
- Лела Чхаидзе;
- Вахтанг Накашидзе;
- Георгий Надирашвили;
- Бежан Хеладзе;
- Майя Мегрелишвили;
- Гага Гогочури;
- Лаша Хвичия;
- Бека Музашвили;
- Кетеван Чхубианишвили;
- Роин Путкарадзе;
- Торнике Барамидзе;
- Меви Хачидзе;
- Луна Джгеренаия;
- Малхаз Пхаладзе;
- Иосеб Курдадзе;
- Лука Цискаришвили;
- Тинатини Вашакидзе;
- Николоз Цамалашвили;
- Бека Ахлоури;
- Теимураз Гогоберидзе;
- Миранда Джобава;
- Георг Дзаварян;
- Бадри Ткешелашвили;
- Владимир Гвердцители;
- Назия Беришвили;
- Торнике Сирбиладзе;
- Гага Эдиберидзе;
- Отар Фрецуашвили;
- Лена Мцкерашвили;
- Торнике Далакишвили;
- Гела Гагуа;
- Георгий Одишелидзе;
- Кетеван Асатиани;
- Георгий Гвазава;
- Георгий Любарец;
- Тенгиз Цикаришвили;
- Майя Чарчхалия;
- Абесаломи Бахия;
- Деметре Рогава;
- Георгий Амбарднишвили;
- Натела Мегрелишвили;
- Владимир Талахадзе;
- Торнике Комладзе;
- Гурам Джибладзе;
- Нино Гамкрелидзе;
- Давид Исраэлян;
- Нодар Беродзе;
- Акакий Иванишвили;
- Наталиа Гамкрелидзе;
- Кукури Барамидзе;
- Александр Курашвили;
- Георгий Гогинашвили;
- Ана Вахтангишвили;
- Торнике Худжадзе;
- Стефан Девдариани;
- Алуда Арабули;
- Медеа Табатадзе;
- Автандил Мегрелишвили;
- Бека Ходжава;
- Роланд Бзикадзе;
- Маквала Табатадзе;
- Давид Горохов;
- Давид Маисурадзе;
- Бадри Кобахидзе;
- Пати Антидзе;
- Торнике Багашвили;
- Георгий Григолия;
- Давид Вардосанидзе;
- Нино Бенделиани;
- Гурам Квахадзе;
- Давид Лекишвили;
- Леван Нишнианидзе;
- Нино Чиковани;
- Георгий Чачанидзе;
- Васил Схиртладзе;
- Леван Махарашвили;
- Галина Мачаидзе;
- Акакий Качиашвили;
- Ника Схулухия;
- Тенгиз Окуджава;
- Мариам Надирадзе;
- Давид Барбакадзе;
- Александр Зеикидзе;
- Дачи Джачвадзе;
- Иамзе Шаламберидзе;
- Лаша Тектуманидзе;
- Георгий Гокадзе;
- Ева Цискаришвили;
- Георгий Имедашвили;
- Георгий Надирадзе;
- Давид Квирквелия.
Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.
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