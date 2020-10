Партия Гирчи представила партийный список к парламентским выборам

Новый политический центр Гирчи представил партийный список к предстоящим парламентским выборам. Первым номером в списке является один из лидеров партии Зураб-Гирчи Джапаридзе, за ним под вторым номером следует Иаго Хвичия, а третьим номером стоит Вахтанг Мегрелишвили.

Ниже представлены 129 кандидатов в пропорциональном списке партии Гирчи:

Зураб-Гирчи Джапаридзе;

Иаго Хвичия;

Вахтанг Мегрелишвили;

Саломе Муджири;

Александр Раквиашвили;

Херман Сабо;

Леван Джгеренаия;

Анна Чиковани;

Амиран Торонджадзе;

Вахтанг Зенаишвили;

Александр Тархан-Моурави;

Нино Саришвили;

Георгий Ломинадзе;

Роини Мцкерашвили;

Ираклий Эхваия;

Полина Абзианидзе;

Отари Закалашвили;

Цотне Ломидзе;

Виталий Гугучия;

Мирмари Мачаидзе;

Борис Куруа;

Ника Мосиашвили;

Давид Рогава;

Цицино Мдивнишвили;

Лаша Дарчия;

Ираклий Цинцадзе;

Вахтанг Тедиашвили;

Далила Саришвили;

Борис Соломония;

Ираклий Сапаришвили;

Зураб Бухникашвили;

Лена Махниашвили;

Джордж Маргиани;

Георгий Чибошвили;

Анна Сабо;

Георгий Саникидзе;

Эдуард Шавадзе;

Лаша Нанобашвили;

Лела Чхаидзе;

Вахтанг Накашидзе;

Георгий Надирашвили;

Бежан Хеладзе;

Майя Мегрелишвили;

Гага Гогочури;

Лаша Хвичия;

Бека Музашвили;

Кетеван Чхубианишвили;

Роин Путкарадзе;

Торнике Барамидзе;

Меви Хачидзе;

Луна Джгеренаия;

Малхаз Пхаладзе;

Иосеб Курдадзе;

Лука Цискаришвили;

Тинатини Вашакидзе;

Николоз Цамалашвили;

Бека Ахлоури;

Теимураз Гогоберидзе;

Миранда Джобава;

Георг Дзаварян;

Бадри Ткешелашвили;

Владимир Гвердцители;

Назия Беришвили;

Торнике Сирбиладзе;

Гага Эдиберидзе;

Отар Фрецуашвили;

Лена Мцкерашвили;

Торнике Далакишвили;

Гела Гагуа;

Георгий Одишелидзе;

Кетеван Асатиани;

Георгий Гвазава;

Георгий Любарец;

Тенгиз Цикаришвили;

Майя Чарчхалия;

Абесаломи Бахия;

Деметре Рогава;

Георгий Амбарднишвили;

Натела Мегрелишвили;

Владимир Талахадзе;

Торнике Комладзе;

Гурам Джибладзе;

Нино Гамкрелидзе;

Давид Исраэлян;

Нодар Беродзе;

Акакий Иванишвили;

Наталиа Гамкрелидзе;

Кукури Барамидзе;

Александр Курашвили;

Георгий Гогинашвили;

Ана Вахтангишвили;

Торнике Худжадзе;

Стефан Девдариани;

Алуда Арабули;

Медеа Табатадзе;

Автандил Мегрелишвили;

Бека Ходжава;

Роланд Бзикадзе;

Маквала Табатадзе;

Давид Горохов;

Давид Маисурадзе;

Бадри Кобахидзе;

Пати Антидзе;

Торнике Багашвили;

Георгий Григолия;

Давид Вардосанидзе;

Нино Бенделиани;

Гурам Квахадзе;

Давид Лекишвили;

Леван Нишнианидзе;

Нино Чиковани;

Георгий Чачанидзе;

Васил Схиртладзе;

Леван Махарашвили;

Галина Мачаидзе;

Акакий Качиашвили;

Ника Схулухия;

Тенгиз Окуджава;

Мариам Надирадзе;

Давид Барбакадзе;

Александр Зеикидзе;

Дачи Джачвадзе;

Иамзе Шаламберидзе;

Лаша Тектуманидзе;

Георгий Гокадзе;

Ева Цискаришвили;

Георгий Имедашвили;

Георгий Надирадзе;

Давид Квирквелия.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

