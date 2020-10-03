Фото: facebook.com/GirchiParty/
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Партия Гирчи представила партийный список к парламентским выборам

03/10/2020 - 20:25
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Новый политический центр Гирчи представил партийный список к предстоящим парламентским выборам. Первым номером в списке является один из лидеров партии Зураб-Гирчи Джапаридзе, за ним под вторым номером следует Иаго Хвичия, а третьим номером стоит Вахтанг Мегрелишвили.

Ниже представлены 129 кандидатов в пропорциональном списке партии Гирчи:

  • Зураб-Гирчи Джапаридзе;
  • Иаго Хвичия;
  • Вахтанг Мегрелишвили;
  • Саломе Муджири;
  • Александр Раквиашвили;
  • Херман Сабо;
  • Леван Джгеренаия;
  • Анна Чиковани;
  • Амиран Торонджадзе;
  • Вахтанг Зенаишвили;
  • Александр Тархан-Моурави;
  • Нино Саришвили;
  • Георгий Ломинадзе;
  • Роини Мцкерашвили;
  • Ираклий Эхваия;
  • Полина Абзианидзе;
  • Отари Закалашвили;
  • Цотне Ломидзе;
  • Виталий Гугучия;
  • Мирмари Мачаидзе;
  • Борис Куруа;
  • Ника Мосиашвили;
  • Давид Рогава;
  • Цицино Мдивнишвили;
  • Лаша Дарчия;
  • Ираклий Цинцадзе;
  • Вахтанг Тедиашвили;
  • Далила Саришвили;
  • Борис Соломония;
  • Ираклий Сапаришвили;
  • Зураб Бухникашвили;
  • Лена Махниашвили;
  • Джордж Маргиани;
  • Георгий Чибошвили;
  • Анна Сабо;
  • Георгий Саникидзе;
  • Эдуард Шавадзе;
  • Лаша Нанобашвили;
  • Лела Чхаидзе;
  • Вахтанг Накашидзе;
  • Георгий Надирашвили;
  • Бежан Хеладзе;
  • Майя Мегрелишвили;
  • Гага Гогочури;
  • Лаша Хвичия;
  • Бека Музашвили;
  • Кетеван Чхубианишвили;
  • Роин Путкарадзе;
  • Торнике Барамидзе;
  • Меви Хачидзе;
  • Луна Джгеренаия;
  • Малхаз Пхаладзе;
  • Иосеб Курдадзе;
  • Лука Цискаришвили;
  • Тинатини Вашакидзе;
  • Николоз Цамалашвили;
  • Бека Ахлоури;
  • Теимураз Гогоберидзе;
  • Миранда Джобава;
  • Георг Дзаварян;
  • Бадри Ткешелашвили;
  • Владимир Гвердцители;
  • Назия Беришвили;
  • Торнике Сирбиладзе;
  • Гага Эдиберидзе;
  • Отар Фрецуашвили;
  • Лена Мцкерашвили;
  • Торнике Далакишвили;
  • Гела Гагуа;
  • Георгий Одишелидзе;
  • Кетеван Асатиани;
  • Георгий Гвазава;
  • Георгий Любарец;
  • Тенгиз Цикаришвили;
  • Майя Чарчхалия;
  • Абесаломи Бахия;
  • Деметре Рогава;
  • Георгий Амбарднишвили;
  • Натела Мегрелишвили;
  • Владимир Талахадзе;
  • Торнике Комладзе;
  • Гурам Джибладзе;
  • Нино Гамкрелидзе;
  • Давид Исраэлян;
  • Нодар Беродзе;
  • Акакий Иванишвили;
  • Наталиа Гамкрелидзе;
  • Кукури Барамидзе;
  • Александр Курашвили;
  • Георгий Гогинашвили;
  • Ана Вахтангишвили;
  • Торнике Худжадзе;
  • Стефан Девдариани;
  • Алуда Арабули;
  • Медеа Табатадзе;
  • Автандил Мегрелишвили;
  • Бека Ходжава;
  • Роланд Бзикадзе;
  • Маквала Табатадзе;
  • Давид Горохов;
  • Давид Маисурадзе;
  • Бадри Кобахидзе;
  • Пати Антидзе;
  • Торнике Багашвили;
  • Георгий Григолия;
  • Давид Вардосанидзе;
  • Нино Бенделиани;
  • Гурам Квахадзе;
  • Давид Лекишвили;
  • Леван Нишнианидзе;
  • Нино Чиковани;
  • Георгий Чачанидзе;
  • Васил Схиртладзе;
  • Леван Махарашвили;
  • Галина Мачаидзе;
  • Акакий Качиашвили;
  • Ника Схулухия;
  • Тенгиз Окуджава;
  • Мариам Надирадзе;
  • Давид Барбакадзе;
  • Александр Зеикидзе;
  • Дачи Джачвадзе;
  • Иамзе Шаламберидзе;
  • Лаша Тектуманидзе;
  • Георгий Гокадзе;
  • Ева Цискаришвили;
  • Георгий Имедашвили;
  • Георгий Надирадзе;
  • Давид Квирквелия.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

This post is also available in: ქართული (Грузинский)

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03/10/2020 - 20:25
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