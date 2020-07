НПО «Справедливые выборы» опубликовала документ по оценке предвыборной среды

НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) 1 июля опубликовала документ по оценке предвыборной среды в преддверии парламентских выборов 2020 года, в котором организация приводит обзор ситуации в стране с точки зрения избирательного законодательства, политического плюрализма и средств массовой информации.

Согласно докладу, предвыборная политическая ситуация в стране «напряженная и поляризованная».

По заявлению «Справедливых выборов», хотя переход избирательной системы к модели 120/30 не полностью отвечает требованиям общественности, это «лучшее решение в существующей реальности». Организация заявила, что изменение будет содействовать пропорциональному отражению воли избирателя в Парламенте и политическому плюрализму.

Организация также акцентировала внимание на риски, связанные с пандемией. По заявлению «Справедливых выборов», для ЦИК важно проанализировать все риски, связанные с COVID-19, и принять соответствующие меры в рамках своей компетенции для проведения выборов в безопасной среде.

Что касается медиа-среды, организация заявила, что «усилилось ощущение в связи с давлением на телеканалы, которые имеют критически настроенную политику в адрес властей».

«С приближением парламентских выборов для граждан принципиально важно иметь возможность получать беспристрастную и объективную информацию через СМИ. Важно проводить эффективную политику по обеспечению свободы СМИ и предотвращению любого неправомерного вмешательства в деятельность вещателей», — говорится в документе.

Согласно заявлению «Справедливых выборов», как показали президентские выборы 2018 года, различные политические игроки активно используют социальные СМИ для дискредитации и распространения дезинформации.

Организация отметила, что удаление ряда неаутентичных учетных записей и страниц в Facebook сыграло «важную роль» в улучшении информационного пространства, но «эта мера имеет временный эффект, и продолжается злоупотребление платформой для манипулирования общественным мнением».

«Справедливые выборы» призывает власти Грузии «своевременно внести изменения в законодательство в рамках избирательной реформы, что будет содействовать созданию справедливой и равноправной избирательной среды».

Организация подчеркнула, что любые законодательные изменения и положения должны быть пропорциональны существующим рискам, с тем чтобы право голоса не было ограничено необоснованно.

Организация также обратилась к Службе государственного аудита, которую призвала проконтролировать расходы на предвыборную кампанию и определить сумму и происхождение денег, потраченных на платформы социальных сетей для предвыборной рекламы или агитации против оппонентов.

