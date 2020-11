Оппозиционные партии объявляют бойкот Парламенту нового созыва

После двухдневных консультаций все восемь оппозиционных партий, которые преодолели избирательный барьер в 1% на парламентских выборах 31 октября, объявили бойкот Парламенту 10-го созыва и заявили об отказе от вхождения в Парламент.

Первой о своем решении объявила партия Европейская Грузия, которая, по предварительным данным ЦИК Грузии, набрала 3,78% голосов. По заявлению партии, два ее мажоритарных кандидата также не примут участия во втором туре выборов.

Шалва Нателашвили, партия которого по предварительным данным ЦИК набрала 1% голосов, также заявил, что не только оппозиция, но и члены Грузинской мечты должны отказаться от прохождения в Парламент. Бадри Джапаридзе, лидер партии «Лело за Грузию», которая по данным ЦИК набрала 3,15% голосов, заявил, что партия не признает легитимность результатов выборов и отказывается проходить в Парламент.

Новый политический центр «Гирчи», который, по данным ЦИК, набрал 2,89% голосов, также присоединился к решению оппозиции и отказывается входить в Парламент.

К бойкоту также присоединилась партия «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе, набравшая, по данным ЦИК, 3,15% голосов на выборах 31 октября.

Оппозиционное объединение «Сила в единстве», которая, по данным ЦИК, заняла второе место с 27,13% голосов, была одной из последних, кто озвучил решение о бойкоте. Перед этим блок объявил о своем решении об отказе от мандатов в Верховном совете Аджарии.

Алеко Элисашвили, лидер партии «Граждане», набравшей 1,33% голосов, 1 ноября призвал все оппозиционные партии бойкотировать Парламент и потребовать досрочных выборов.

Альянс патриотов также требует повторных выборов. Лидер партии, депутат Ирма Инашвили заявила, что 7 ноября партия начнет акции протеста. По ее словам, акции не завершатся до тех пор, пока правительство Грузинской мечты не назначит досрочных выборов.

Правовые и политические аспекты

Несмотря на единодушие оппозиции, простого большинства (76 голосов) достаточно для того, чтобы Парламент нового созыва собрался и депутаты признали его полномочия.

По предварительным данным ЦИК Грузии, у Грузинской мечты уже есть 61 мандат по пропорциональному списку, кроме того, в первом туре партия выиграла 14 мажоритарных округов. Теперь правящей партии нужно выиграть лишь 1 из 16 округов во втором туре для получения простого большинства. Поскольку оппозиция не планирует участвовать во втором туре, ожидается, что правящая партия победит во всех округах и войдет в Парламент как минимум с 90 депутатами.

Что касается политических аспектов, то на фоне общей международной легитимации выборов многие наблюдатели опасаются, насколько правильным решением будет бойкот Парламента со стороны оппозиционных партий.

По предварительным результатам ЦИК, на выборах 31 октября Грузинская мечта получила 48,17% голосов. С победой в 14 из 30 одномандатных округов в первом же туре и с перспективой победы в большинстве вторых туров, правящая партия будет иметь почти гарантированное большинство в новом Парламенте, что в корне убивает надежды на создание коалиционного правительства.

