Экзит-поллы четырех телеканалов показали существенно отличающиеся результаты

Сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 телекомпании «Имеди», «Мтавари архи», «Рустави 2» и «Формула» опубликовали существенно отличающиеся результаты экзит-поллов, проведенных по их же заказу.

Согласно экзит-поллам, проведенным телеканалом «Имеди», Грузинская мечта получила 55% голосов, Национальное движение – Сила в Единстве — 23%, Европейская Грузия — 3%, Лело — 3%, Альянс патриотов — 3%, Стратегия Агмашенебели — 3%, Гирчи — 3%, Лейбористская партия — 1%, Единая Грузия — 1%, Граждане — 1%, другие партии — 4%.

Согласно экзит-поллам, проведенным по заказу телекомпании «Мтавари архи», Грузинская мечта получила 41% голосов, Единое национальное движение – Сила в единстве — 33%, Европейская Грузия — 5%, Лело — 4%, Стратегия Агмашенебели — 3%, Гирчи — 3%, Лейбористская партия — 2%, Альянс патриотов — 2%, Граждане — 1%, Единая Грузия — 1%, другие партии 5%. Как сообщает «Мтавари архи», данные отражают экзит-поллы по состоянию на 17:00.

По данным экзит-поллов телекомпании «Рустави 2», Грузинская мечта получила — 52,26%, Национальное движение — 25,33%, Европейская Грузия — 4,2%, Гирчи — 3,52%, Лело — 2,61%, Стратегия Агмашенебели — 2,37%, Альянс патриотов — 2,29%, Лейбористская партия — 1,22%, Граждане – 1,02%. Как сообщает телеканал, данные отражают ситуацию на 17:30.

Согласно экзит-поллам телекомпании «Формула», Грузинская мечта — 46%, Национальное движение — 28%, Европейская Грузия — 5%, Гирчи — 3%, Лело — 3%, Альянс патриотов — 2%, Стратегия Агмашенебели — 2%. По информации телеканала «Формула», 50% отказались отвечать, и данные отражают ситуацию к 16:00.

