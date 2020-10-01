Презентация партийного списка Грузинской мечты, 10 сентября, 2020
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Грузинская мечта представила партийный список

01/10/2020 - 18:51
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Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» 1 октября представила полный партийный список к предстоящим парламентским выборам, который возглавляет премьер-министр Грузии Георгий Гахария, за которым вторым номером следует действующий спикер Парламента Арчил Талаквадзе и третьим номером — исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.

Ниже представлен список из 150 членов Грузинской мечты:

  • Георгий Гахария;
  • Арчил Талаквадзе;
  • Ираклий Кобахидзе;
  • Теа Цулукиани;
  • Мамука Мдинарадзе;
  • Кахабер Кучава;
  • Георгий Кахиани;
  • Мариам Квривишвили;
  • Михаил Сарджвеладзе;
  • Майя Битадзе;
  • Михаил Даушвили;
  • Георгий Амилахвари;
  • Виктор Саникидзе;
  • Мака Бочоришвили;
  • Шалва Папуашвили;
  • Давид Качарава;
  • Николоз Самхарадзе;
  • Георгий Хелашвили;
  • Мариам Лашхи;
  • Бека Давитулиани;
  • Анри Оханашвили;
  • Димитри Хундадзе;
  • Димитри Самхарадзе;
  • Нино Цилосани;
  • Ираклий Ковзанадзе;
  • Ираклий Бераия;
  • Ираклий Сесиашвили;
  • Эка Сепашвили;
  • Рати Ионатамишвили;
  • Гурам Мачарашвили;
  • Давид Матикашвили;
  • Элисо Болквадзе;
  • Ладо Кахадзе;
  • Ираклий Мезурнишвили;
  • Савалан Мирзоев;
  • Рима Берадзе;
  • Сумбат Кюрегян;
  • Алеко Табатадзе;
  • Алуда Гудушаури;
  • Ирма Заврадашвили;
  • Ираклий Заркуа;
  • Гиви Миканадзе;
  • Бека Лилуашвили;
  • Кети Думбадзе;
  • Лексо Далакишвили;
  • Леван Карумидзе;
  • Ираклий Медзмариашвили;
  • Хатиа Цилосани;
  • Владимир Чачибая;
  • Иско Дасени;
  • Виктор Джапаридзе;
  • Майя Менагаришвили;
  • Эдишер Толораия;
  • Годердзи Чанкселиани;
  • Элгуджа Гоциридзе;
  • Анна Бучукури;
  • Гия Бенашвили;
  • Дачи Бераия;
  • Шота Хабарели;
  • Тамар Талиашвили;
  • Леван Мгалоблишвили;
  • Гела Самхараули;
  • Гия Цагареишвили;
  • Нино Иобашвили;
  • Георгий Чакветадзе;
  • Тенгиз Шарманашвили;
  • Торнике Чеишвили;
  • Бая Квициани;
  • Мераб Квараия;
  • Ираклий Кирцхалия;
  • Георгий Барвенишвили;
  • Генриета Цицава;
  • Имеда Никурадзе;
  • Леван Мачавариани;
  • Арчил Гордуладзе;
  • Саломе Курасбедиани;
  • Георгий Шинджикашвили;
  • Шалва Кикнавелидзе;
  • Сулхан Махатадзе;
  • Саломе Джинджолава;
  • Джумбер Изория;
  • Лука Канкава;
  • Темур Гоциридзе;
  • Кетеван Чарквиани;
  • Зураб Хачидзе;
  • Давид Туркия;
  • Ника Ткемаладзе;
  • Натиа Модебадзе;
  • Торнике Пхакадзе;
  • Абел Абесадзе;
  • Зураб Иашвили;
  • Мариам Какичашвили;
  • Коба Самхарадзе;
  • Георгий Хавтаси;
  • Михаил Топурия;
  • Мариам Ломидзе;
  • Давид Качарава;
  • Владимер Кортуа;
  • Гиа Телия;
  • Мариам Насуашвили;
  • Коба Дундуа;
  • Бенедиктэ Гегечкори;
  • Гага Дарбаидзе;
  • Ана Тевдорадзе;
  • Григол Далакишвили;
  • Серги Мушкудиани;
  • Джонни Беруашвили;
  • Нино Лацабидзе;
  • Ника Тиникашвили;
  • Ираклий Сурмава;
  • Гия Чхеидзе;
  • Кети Абаишвили;
  • Бека Одишария;
  • Нодар Турдзеладзе;
  • Давид Сергеенко;
  • Майко Хардиани;
  • Каха Кахишвили;
  • Созар Субари;
  • Георгий Вольский;
  • Натиа Телия;
  • Михаил Кавелашвили;
  • Леван Кобиашвили;
  • Давид Сонгулашвили;
  • Нино Кардава;
  • Ираклий Кадагишвили;
  • Шалва Кереселидзе;
  • Заур Даргали;
  • Мариам Тевзадзе;
  • Гоги Мешвелиани;
  • Георгий Ходжеванишвили;
  • Заал Дугладзе;
  • Нино Джаниашвили;
  • Антон Оболашвили;
  • Самвел Манукян;
  • Гоча Енукидзе;
  • Нино Гигинеишвили;
  • Паата Квижинадзе;
  • Бежан Цакадзе;
  • Гиви Чичинадзе;
  • Хатиа Уригашвили;
  • Заза Ломинадзе;
  • Васил Чигогидзе;
  • Александр Моцерелия;
  • Александра Хоргуашвили;
  • Ираклий Хахубия;
  • Ираклий Чиковани;
  • Ресан Концелидзе;
  • Ана Микаутадзе;
  • Заал Микеладзе;
  • Анзор Болквадзе.

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01/10/2020 - 18:51
2 1 minute read

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