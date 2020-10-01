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Грузинская мечта представила партийный список
Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» 1 октября представила полный партийный список к предстоящим парламентским выборам, который возглавляет премьер-министр Грузии Георгий Гахария, за которым вторым номером следует действующий спикер Парламента Арчил Талаквадзе и третьим номером — исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.
Ниже представлен список из 150 членов Грузинской мечты:
- Георгий Гахария;
- Арчил Талаквадзе;
- Ираклий Кобахидзе;
- Теа Цулукиани;
- Мамука Мдинарадзе;
- Кахабер Кучава;
- Георгий Кахиани;
- Мариам Квривишвили;
- Михаил Сарджвеладзе;
- Майя Битадзе;
- Михаил Даушвили;
- Георгий Амилахвари;
- Виктор Саникидзе;
- Мака Бочоришвили;
- Шалва Папуашвили;
- Давид Качарава;
- Николоз Самхарадзе;
- Георгий Хелашвили;
- Мариам Лашхи;
- Бека Давитулиани;
- Анри Оханашвили;
- Димитри Хундадзе;
- Димитри Самхарадзе;
- Нино Цилосани;
- Ираклий Ковзанадзе;
- Ираклий Бераия;
- Ираклий Сесиашвили;
- Эка Сепашвили;
- Рати Ионатамишвили;
- Гурам Мачарашвили;
- Давид Матикашвили;
- Элисо Болквадзе;
- Ладо Кахадзе;
- Ираклий Мезурнишвили;
- Савалан Мирзоев;
- Рима Берадзе;
- Сумбат Кюрегян;
- Алеко Табатадзе;
- Алуда Гудушаури;
- Ирма Заврадашвили;
- Ираклий Заркуа;
- Гиви Миканадзе;
- Бека Лилуашвили;
- Кети Думбадзе;
- Лексо Далакишвили;
- Леван Карумидзе;
- Ираклий Медзмариашвили;
- Хатиа Цилосани;
- Владимир Чачибая;
- Иско Дасени;
- Виктор Джапаридзе;
- Майя Менагаришвили;
- Эдишер Толораия;
- Годердзи Чанкселиани;
- Элгуджа Гоциридзе;
- Анна Бучукури;
- Гия Бенашвили;
- Дачи Бераия;
- Шота Хабарели;
- Тамар Талиашвили;
- Леван Мгалоблишвили;
- Гела Самхараули;
- Гия Цагареишвили;
- Нино Иобашвили;
- Георгий Чакветадзе;
- Тенгиз Шарманашвили;
- Торнике Чеишвили;
- Бая Квициани;
- Мераб Квараия;
- Ираклий Кирцхалия;
- Георгий Барвенишвили;
- Генриета Цицава;
- Имеда Никурадзе;
- Леван Мачавариани;
- Арчил Гордуладзе;
- Саломе Курасбедиани;
- Георгий Шинджикашвили;
- Шалва Кикнавелидзе;
- Сулхан Махатадзе;
- Саломе Джинджолава;
- Джумбер Изория;
- Лука Канкава;
- Темур Гоциридзе;
- Кетеван Чарквиани;
- Зураб Хачидзе;
- Давид Туркия;
- Ника Ткемаладзе;
- Натиа Модебадзе;
- Торнике Пхакадзе;
- Абел Абесадзе;
- Зураб Иашвили;
- Мариам Какичашвили;
- Коба Самхарадзе;
- Георгий Хавтаси;
- Михаил Топурия;
- Мариам Ломидзе;
- Давид Качарава;
- Владимер Кортуа;
- Гиа Телия;
- Мариам Насуашвили;
- Коба Дундуа;
- Бенедиктэ Гегечкори;
- Гага Дарбаидзе;
- Ана Тевдорадзе;
- Григол Далакишвили;
- Серги Мушкудиани;
- Джонни Беруашвили;
- Нино Лацабидзе;
- Ника Тиникашвили;
- Ираклий Сурмава;
- Гия Чхеидзе;
- Кети Абаишвили;
- Бека Одишария;
- Нодар Турдзеладзе;
- Давид Сергеенко;
- Майко Хардиани;
- Каха Кахишвили;
- Созар Субари;
- Георгий Вольский;
- Натиа Телия;
- Михаил Кавелашвили;
- Леван Кобиашвили;
- Давид Сонгулашвили;
- Нино Кардава;
- Ираклий Кадагишвили;
- Шалва Кереселидзе;
- Заур Даргали;
- Мариам Тевзадзе;
- Гоги Мешвелиани;
- Георгий Ходжеванишвили;
- Заал Дугладзе;
- Нино Джаниашвили;
- Антон Оболашвили;
- Самвел Манукян;
- Гоча Енукидзе;
- Нино Гигинеишвили;
- Паата Квижинадзе;
- Бежан Цакадзе;
- Гиви Чичинадзе;
- Хатиа Уригашвили;
- Заза Ломинадзе;
- Васил Чигогидзе;
- Александр Моцерелия;
- Александра Хоргуашвили;
- Ираклий Хахубия;
- Ираклий Чиковани;
- Ресан Концелидзе;
- Ана Микаутадзе;
- Заал Микеладзе;
- Анзор Болквадзе.
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