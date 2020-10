Грузинская мечта представила партийный список

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» 1 октября представила полный партийный список к предстоящим парламентским выборам, который возглавляет премьер-министр Грузии Георгий Гахария, за которым вторым номером следует действующий спикер Парламента Арчил Талаквадзе и третьим номером — исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.

Ниже представлен список из 150 членов Грузинской мечты:

Георгий Гахария;

Арчил Талаквадзе;

Ираклий Кобахидзе;

Теа Цулукиани;

Мамука Мдинарадзе;

Кахабер Кучава;

Георгий Кахиани;

Мариам Квривишвили;

Михаил Сарджвеладзе;

Майя Битадзе;

Михаил Даушвили;

Георгий Амилахвари;

Виктор Саникидзе;

Мака Бочоришвили;

Шалва Папуашвили;

Давид Качарава;

Николоз Самхарадзе;

Георгий Хелашвили;

Мариам Лашхи;

Бека Давитулиани;

Анри Оханашвили;

Димитри Хундадзе;

Димитри Самхарадзе;

Нино Цилосани;

Ираклий Ковзанадзе;

Ираклий Бераия;

Ираклий Сесиашвили;

Эка Сепашвили;

Рати Ионатамишвили;

Гурам Мачарашвили;

Давид Матикашвили;

Элисо Болквадзе;

Ладо Кахадзе;

Ираклий Мезурнишвили;

Савалан Мирзоев;

Рима Берадзе;

Сумбат Кюрегян;

Алеко Табатадзе;

Алуда Гудушаури;

Ирма Заврадашвили;

Ираклий Заркуа;

Гиви Миканадзе;

Бека Лилуашвили;

Кети Думбадзе;

Лексо Далакишвили;

Леван Карумидзе;

Ираклий Медзмариашвили;

Хатиа Цилосани;

Владимир Чачибая;

Иско Дасени;

Виктор Джапаридзе;

Майя Менагаришвили;

Эдишер Толораия;

Годердзи Чанкселиани;

Элгуджа Гоциридзе;

Анна Бучукури;

Гия Бенашвили;

Дачи Бераия;

Шота Хабарели;

Тамар Талиашвили;

Леван Мгалоблишвили;

Гела Самхараули;

Гия Цагареишвили;

Нино Иобашвили;

Георгий Чакветадзе;

Тенгиз Шарманашвили;

Торнике Чеишвили;

Бая Квициани;

Мераб Квараия;

Ираклий Кирцхалия;

Георгий Барвенишвили;

Генриета Цицава;

Имеда Никурадзе;

Леван Мачавариани;

Арчил Гордуладзе;

Саломе Курасбедиани;

Георгий Шинджикашвили;

Шалва Кикнавелидзе;

Сулхан Махатадзе;

Саломе Джинджолава;

Джумбер Изория;

Лука Канкава;

Темур Гоциридзе;

Кетеван Чарквиани;

Зураб Хачидзе;

Давид Туркия;

Ника Ткемаладзе;

Натиа Модебадзе;

Торнике Пхакадзе;

Абел Абесадзе;

Зураб Иашвили;

Мариам Какичашвили;

Коба Самхарадзе;

Георгий Хавтаси;

Михаил Топурия;

Мариам Ломидзе;

Давид Качарава;

Владимер Кортуа;

Гиа Телия;

Мариам Насуашвили;

Коба Дундуа;

Бенедиктэ Гегечкори;

Гага Дарбаидзе;

Ана Тевдорадзе;

Григол Далакишвили;

Серги Мушкудиани;

Джонни Беруашвили;

Нино Лацабидзе;

Ника Тиникашвили;

Ираклий Сурмава;

Гия Чхеидзе;

Кети Абаишвили;

Бека Одишария;

Нодар Турдзеладзе;

Давид Сергеенко;

Майко Хардиани;

Каха Кахишвили;

Созар Субари;

Георгий Вольский;

Натиа Телия;

Михаил Кавелашвили;

Леван Кобиашвили;

Давид Сонгулашвили;

Нино Кардава;

Ираклий Кадагишвили;

Шалва Кереселидзе;

Заур Даргали;

Мариам Тевзадзе;

Гоги Мешвелиани;

Георгий Ходжеванишвили;

Заал Дугладзе;

Нино Джаниашвили;

Антон Оболашвили;

Самвел Манукян;

Гоча Енукидзе;

Нино Гигинеишвили;

Паата Квижинадзе;

Бежан Цакадзе;

Гиви Чичинадзе;

Хатиа Уригашвили;

Заза Ломинадзе;

Васил Чигогидзе;

Александр Моцерелия;

Александра Хоргуашвили;

Ираклий Хахубия;

Ираклий Чиковани;

Ресан Концелидзе;

Ана Микаутадзе;

Заал Микеладзе;

Анзор Болквадзе.

