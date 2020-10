Партия Лело выдвинула кандидата на пост премьер-министра и руководителей направлений «Плана Маршалла»

Секретарь Политического совета партии Лело за Грузию Давид Усупашвили в качестве кандидата на должность премьер-министра представил лидера партии Мамуку Хазарадзе на мероприятии, состоявшемся 13 октября в гостинице «Тбилиси Марриотт».

В свою очередь кандидат в премьер-министры от партии представил руководителей направлений «Плана Маршалла» — программы реконструкции Грузии, которая была разработана партией.

Бадри Джапаридзе, деловой партнер Мамуки Хазарадзе и соучредитель TBC банка, возьмет на себя направление экономического развития и финансов. Гигла Микаутадзе возглавит направление регионального развития и инфраструктуры, а Ника Шургая позаботится об окружающей среде и сельском хозяйстве.

Бывший спикер Парламента Давид Усупашвили будет отвечать за направление внешних отношений и евроатлантической интеграции. Независимый депутат кандидат в мажоритарные депутаты от Лело в Ваке Леван Коберидзе возглавит направление по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты, а Сосо (Малхаз) Вахтангашвили возьмет на себя направление «по примирению с осетинскими и абхазскими братьями и сестрами».

Бывшие председатели НПО Ассоциация молодых юристов Грузии Ана Нацвлишвили и Каха Кожоридзе возглавят направление «юстиции и суда», а также системы «внутренних дел и правоохранительных органов». Экатерине Квливидзе возглавит направление обороны.

Пикрия Чихрадзе позаботится о направлении образования, науке и спорта по «плану Маршалла».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)