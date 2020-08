Европейская Грузия представила кандидатов в мажоритарные депутаты в некоторых регионах

Партия «Европейская Грузия» 3 августа представила своих кандидатов в мажоритарные депутаты в 14 из 22 одномандатных округов.

От имени Европейской Грузии за мажоритарные мандаты в регионах будут бороться следующие кандидаты:

Гига Бокерия — Поти, Хоби и Сенаки;

Гиги Угулава — Зугдиди;

Гиги Церетели — Ткибули, Терджола, Зестафони, Багдати;

Тариэл Накаидзе – Шуахеви, Хуло, Хелвачаури;

Ирма Надирашвили — Рустави;

Отар Кахидзе — Кутаиси;

Серго Ратиани — Сачхере, Чиатура, Харагаули;

Зураб Чиаберашвили — Телави, Ахмета, Кварели, Лагодехи;

Гиорги Гвиниашвили — Гурджаани, Сагареджо, Дедоплисцкаро, Сигнаги;

Хатуна Гогоришвили — Озургети, Ланчхути, Чохатаури;

Ахмед Имамкулиев — Марнеули, Гардабани;

Арсен Карапетян — Ахалкалаки, Ниноцминда;

Лела Кебурия — Цаленджиха, Чхороцку, Мартвили, Абаша;

Акаки Бобохидзе — Самтредиа, Цкалтубо, Вани, Хони.

Также уже известно, что от имени Европейской Грузии Элене Хоштария будет бороться за депутатский мандат в Вакийском в мажоритарном округе, Тбилиси, а Шалва Шавгулидзе — в округе Мтацминда-Крцаниси, Тбилиси.

Наряду с парламентскими выборами Европейская Грузия также выдвинула своих кандидатов на выборы в Верховный Совет Автономной Республики Аджария. В частности, в Батуми от имени Европейской Грузии будет баллотироваться Вахтанг Калоиани, а Темур Кахидзе — в Кеда, Шуахеви, Хуло и Хелвачаури.

Избирательный штаб Европейской Грузии возглавит депутат Парламента Серги Капанадзе.

Кандидатов в мажоритарные депутаты представил бывший председатель Парламента Давид Бакрадзе, который возглавляет партийный список Европейской Грузии. По его словам, Европейская Грузия «уже официально входит в избирательную политическую борьбу».

Бакрадзе подверг критике правящую Грузинскую мечту за непотизм и коррупцию в стране, заявив, что «сегодня Грузия — бедная страна с богатым правительством» и что «ею правит олигарх, который не понимает и которого не заботит бедственное положение народа».

В качестве главных предвыборных обещаний Бакрадзе назвал «процветание, безопасность и интеграцию на Запад» и подчеркнул, что Европейская Грузия сделает все, чтобы «сделать Грузию богатой, как Европа и защищенной, как НАТО».

Давид Бакрадзе также рассказал о приоритетах предвыборной программы партии, которые, по его словам, являются важными составляющими решения проблем в стране. Это: сокращение налогов; «прямое и безвозмездное» возвращение грузинскому народу сельскохозяйственных и пахотных земель, пастбищ и лесов; регистрация граждан Грузии на государственных предприятиях и распределение прибыли им; поражение криминала и создание свободной и независимой судебной системы.

Он также подчеркнул важность победы коалиционного единства оппозиции на октябрьских парламентских выборах, добавив, что в оставшихся мажоритарных избирательных округах в регионах партия оставляет место для переговоров для согласования общих кандидатов.

Партия не стала выдвигать своих кандидатов в следующих мажоритарных округах: муниципалитеты Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка; Муниципалитеты Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги; Муниципалитеты Амбролаури, Они, Цагери, Лентехи ​​и Местия; Батумский муниципалитет; Муниципалитеты Ахалцихе, Боржоми, Адигени и Аспиндза; Муниципалитеты Каспи и Гори; Муниципалитет Хашури и часть муниципалитета Карели; Кобулетский муниципалитет.

По словам руководителя Избирательного штаба Европейской Грузии Серги Капанадзе, основной целью предвыборной кампании партии будет освобождение страны от «правления» Бидзины Иванишвили.

«У нас будет очень активная, наполненная новациями, настроенная на борьбу избирательная кампания, и мы уверены, что эта кампания закончится успешно для всего спектра оппозиции и закончится большим поражением для Бидзины Иванишвили», — сказал он собравшимся.

