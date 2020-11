Основные наблюдательные организации о процессе рассмотрения избирательных жалоб

После того, как истек срок рассмотрения жалоб по парламентским выборам, прошедшим 31 октября, и ЦИК подвела итоги первого тура 13 ноября, «Civil.ge» побеседовал с представителями основных наблюдательных организаций о процесса рассмотрения избирательных споров.

Наблюдательные организации, которые обжаловали выявленные нарушения в окружных избирательных комиссиях и судах, говорят о различных препятствиях в процессе, включая искусственно созданные барьеры для того, чтобы оставить жалобы нерассмотренными, а также о невнимательном отношении со стороны обеих институций.

Элене Нижарадзе, руководитель Международного общества за справедливые выборы и демократию (ISFED)

Руководитель ISFED Элене Нижарадзе негативно оценила происходящие процессы как в Избирательной администрации, так и в суде. По ее словам, из 162 жалоб, поданных ISFED с требованием пересчета голосов, удовлетворены только 10, причем некоторые из них лишь частично, что реально не содействует созданию никакой картины. Среди других проблем она назвала создание искусственных, непонятных препятствий для того, чтобы жалобы оставались без рассмотрения, или признание наблюдателя организации в качестве неправомочного лица.

По словам Нижарадзе, суд не удовлетворил большинство жалоб, а это означает, что ни Избирательная администрация, ни суд в дальнейшем не смогли и не сделали то, чтобы были изучены проблемные участки и дать аргументированные ответы общественности. По словам Нижарадзе, это напрямую способствовало и «обострило политический кризис, который мы имеем сейчас в стране».

По заявлению Нижарадзе, основная доля ответственности ложится на Избирательную администрацию, которая имела прямую обязанность решать проблемы, которые возникли и реально в этом была вина Избирательной администрации.

По ее словам, сейчас единственный выход из кризиса — это политический диалог с надеждой на достижение какой-нибудь договоренности.

В этом контексте руководитель ISFED заявила, что инициатива Грузинской мечты о пересчете голосов порождает дополнительные вопросы, поскольку правящая партия не уполномочена «давать какие-либо указания Избирательной администрации». «Избирательная администрация больше ничего не сможет пересчитать», — добавила она.

Нона Курдованидзе, заместитель руководителя Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ)

Нона Курдованидзе сообщила, что АМЮГ подала жалобы в связи с 109 избирательными участками, на которых она требовала пересчета голосов и уточнения данных.

По ее словам, что окружные избирательные комиссии не изучили дела полноценно, и «это имело скорее формальный характер, чем содержательная заинтересованность в изучении всех доказательств». Она также отметила, что такая же тенденция продолжилась и в судах.

По словам Курдованидзе, окружные комиссии не удовлетворили большинство жалоб организации. Однако она также отметила, что было только 19 участков, где данные проверялись путем вскрытия запечатанной документации и в некоторых случаях путем пересчета данных всего участка. «Из этих 19 участков 3 были такие участки, на которых изменились данные, то есть изменения, связанные с голосами, были вызваны пересчетом», — сказала она.

Что касается судов, Курдованидзе отметила, что жалобы в связи с 12 из 38 избирательных участков были удовлетворены. «В одном случае из этих 12 результаты избирательного участка были полностью аннулированы, а в 2 случаях данные были изменены», — добавила она.

Заместитель главы АМЮГ сказала, что жалобы в основном были рассмотрены, но не были удовлетворены, и ни окружные комиссии, ни суды не смогли обосновать свои решения, только указывали, что «заявка необоснованна и не подлежит удовлетворению».

«Мы, конечно, не ожидаем, что в случае вскрытия данных всех участков данные изменились бы повсюду, но, учитывая ту практику, которая существовала до этого, в случае тех участков, где (избирательная документация) была вскрыта, пример показывает, что действительно были значительные недостатки на конкретных участках, и пересчет привел к изменению в голосах», — добавила она.

Эка Гигаури, руководитель «Международной прозрачности- Грузия» (TIG)

Глава «Международной прозрачности – Грузия» заявила, что не существовало политической воли, чтобы «эти жалобы рассматривались в соответствии с законом и ответить на все вопросы, которые возникли (у организации)». «Может быть, потому что, если бы мы вскрыли эти избирательные участки (документацию), проблем было бы еще больше. В противном случае им не стоило бояться пересчета на этих участках», — сказала Гигаури.

«Единообразного отношения к нашим жалобам не было несмотря на то, что поданные нами жалобы в окружные избирательные комиссии были по сути одно и того же типа», — сказала Гигаури. Она также отметила, что организация обжаловала 62 избирательных участка, из которых 40 жалоб были отклонены, а 19 оставлены без рассмотрения.

По словам Гигаури, на 3 избирательных участках, на которых проводился пересчет голосов, в протоколах были зафиксированы ошибки, когда «Стратегии Агмашенебели записали 3 голоса вместо 33, или Элисашвили записали 2 вместо 42, Альянсу патриотов 1 вместо 21».

Она также сказала, что суды первой инстанции не удовлетворили 92,8% из 42 жалоб, и Апелляционный суд также не дал никакого результата. «В том числе нам не удовлетворили жалобу, где мы представили видеоматериал, где один человек голосует несколько раз», — сказала Гигаури.

Руководитель «Международной прозрачности – Грузия» также пояснила, что, хотя ЦИК имела право подождать, но, несмотря на вопросы по жалобам, она поспешила и подвела итоги первого тура. «Подведение итогов произошло за день до второго раунда политических переговоров, и тем самым политикам срезали все политические пути для того, чтобы беседовать о пересчете голосов. Сегодня для этого уже нет возможности», — добавила Гигаури.

