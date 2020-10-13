Партия Граждане представила парламентский список

Партия Алеко Элисашвили «Граждане» представила в Центральную избирательную комиссию пропорциональный избирательный список к парламентским выборам, назначенным на 31 октября. Первым номером в списке стоит Алеко Элисашвили, а вторым — Леван Иоселиани.

Ниже представлена первая двадцатка пропорционального списка партии Граждане:

Александр Элисашвили; Леван Иоселиани; Кетеван Туразашвили; Генри Долидзе; Иване Норакидзе; Фатмани Барджадзе; Сулхани Намчевадзе; Георгий Габаидзе; Нато Кирвалидзе; Георгий Рехвиашвили; Бачана Хуцишвили; Тамта Себискверадзе; Отар Керкадзе; Бежан Блиадзе; Лела Дундуа; Давид Гиоргадзе; Вахтанг Шургаия; Мака Придонашвили; Индико Бердзенадзе; Малхаз Эрадзе.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:

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