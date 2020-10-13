Партия Граждане представила парламентский список
Партия Алеко Элисашвили «Граждане» представила в Центральную избирательную комиссию пропорциональный избирательный список к парламентским выборам, назначенным на 31 октября. Первым номером в списке стоит Алеко Элисашвили, а вторым — Леван Иоселиани.
Ниже представлена первая двадцатка пропорционального списка партии Граждане:
- Александр Элисашвили;
- Леван Иоселиани;
- Кетеван Туразашвили;
- Генри Долидзе;
- Иване Норакидзе;
- Фатмани Барджадзе;
- Сулхани Намчевадзе;
- Георгий Габаидзе;
- Нато Кирвалидзе;
- Георгий Рехвиашвили;
- Бачана Хуцишвили;
- Тамта Себискверадзе;
- Отар Керкадзе;
- Бежан Блиадзе;
- Лела Дундуа;
- Давид Гиоргадзе;
- Вахтанг Шургаия;
- Мака Придонашвили;
- Индико Бердзенадзе;
- Малхаз Эрадзе.
Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.
Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:
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