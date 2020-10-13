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Партия Граждане представила парламентский список

13/10/2020 - 17:43
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Партия Алеко Элисашвили «Граждане» представила в Центральную избирательную комиссию пропорциональный избирательный список к парламентским выборам, назначенным на 31 октября. Первым номером в списке стоит Алеко Элисашвили, а вторым — Леван Иоселиани.

Ниже представлена первая двадцатка пропорционального списка партии Граждане:

  1. Александр Элисашвили;
  2. Леван Иоселиани;
  3. Кетеван Туразашвили;
  4. Генри Долидзе;
  5. Иване Норакидзе;
  6. Фатмани Барджадзе;
  7. Сулхани Намчевадзе;
  8. Георгий Габаидзе;
  9. Нато Кирвалидзе;
  10. Георгий Рехвиашвили;
  11. Бачана Хуцишвили;
  12. Тамта Себискверадзе;
  13. Отар Керкадзе;
  14. Бежан Блиадзе;
  15. Лела Дундуа;
  16. Давид Гиоргадзе;
  17. Вахтанг Шургаия;
  18. Мака Придонашвили;
  19. Индико Бердзенадзе;
  20. Малхаз Эрадзе.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:

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13/10/2020 - 17:43
3 1 minute read

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