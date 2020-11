Делегация ЕС призывает политические партии Грузии найти общий язык

Представительство ЕС в Грузии 22 ноября опубликовало заявление, в котором выразило надежду, что «все политические партии смогут преодолеть существующие между ними различия, чтобы все избранные члены Парламента могли занять свои места в Парламенте, несмотря на разные оценки избирательного процесса с их стороны».

В заявлении, которое было опубликовано на следующий день после второго тура парламентских выборов, прошедшего на фоне бойкота оппозиции, в очередной раз выражена поддержка предварительным заключениям международных наблюдателей по итогам первого тура парламентских выборов.

Несмотря на то, что наблюдательные миссии подвергли критике ряд аспектов избирательного процесса, результаты парламентских выборов 31 октября не ставятся под сомнение. «Мы ждем окончательного доклада БДИПЧ/ОБСЕ, включая рекомендации по устранению выявленных недостатков», — заявила Делегация ЕС.

«Мы обеспокоены недоверием, которое повлияло на избирательный процесс, а также тем фактом, что кандидаты от оппозиции не участвовали во втором туре в борьбе за парламентские места», — заявила делегация ЕС, добавив, что «решительно поддерживает демократические процессы и соблюдение правовых рамок».

В заявлении также говорится, что «Грузии нужен дееспособный Парламент, как центральный форум для политических дебатов, где все партии будут работать вместе для проведения реформ в соответствии с нашими общими обязательствами по Соглашению об ассоциации».

Представительство ЕС призвало политические партии «использовать мандаты, предоставленные им гражданами Грузии, для обсуждения нерешенных политических вопросов и создания лучшей основы для будущих выборов путем амбициозной избирательной и судебной реформы». «Парламент также должен в полной мере выполнить свою роль в решении чрезвычайных вызовов, возникающих в сфере медицины и социально-экономической сфере, с которыми страна сталкивается из-за пандемии», — говорится в заявлении.

Делегация ЕС выразила поддержку свободе слова и собрания и осудила «любой акт насилия». «Мы призываем все стороны воздерживаться от провокационных действий, а власти — поддерживать верховенство закона, в том числе посредством надежного и оперативного расследования любых обвинений, за которыми должны последовать прозрачные и справедливые судебные процессы», — говорится в заявлении.

«Сегодня политические лидеры как большинства, так и оппозиционных партий несут огромную ответственность за поиск общего языка для достижения общей цели, которая позволит Грузии эффективно продолжить свой демократический путь и реализовать европейскую повестку дня в интересах Грузии, ее граждан и с учетом отношений между ЕС и Грузией. Евросоюз по-прежнему готов помочь Грузии в этих усилиях», — добавила делегация ЕС.

