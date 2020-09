Грузинская мечта и Национальное движение обвиняют друг друга в насилии во время избирательной кампании

Оппозиционное Единое национальное движение (ЕНД) выразило озабоченность по поводу насильственных действий, имевших место 27 сентября во время избирательной кампании в Болнисском муниципалитете (Юго-восточная Грузия) и в Глданском районе Тбилиси, обвинив в этих инцидентах правящую Грузинскую мечту. В свою очередь Грузинская мечта выдвинула аналогичные обвинения против ЕНД.

Самое крупное противостояние, в котором участвовали десятки человек, произошло в чайхане в селе Нахидури Болнисского муниципалитета.

Каха Окриашвили, который в настоящее время является кандидатом в мажоритарные депутаты от оппозиционного объединения в округе муниципалитетов Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка, заявил, что «бандформирование Гочи Мешвелиани», члена сакребуло Болниси, физически расправилась с руководителем местного офиса Национального движения Арифом Юсубовым в то время, когда последний находился в чайхане один.

Сам Мешвелиани отверг обвинения, отметив, что, наоборот, с «камнями и дубинками» напали на активистов Грузинской мечты.

Кандидат в мажоритарные депутаты от Грузинской мечты в Болнисском округе Гоги Мешвелиани, который по сообщениям СМИ, является братом Гочи Мешвелиани, обвинил Арифа Юсубова в провоцировании инцидента и сказал, что целью было запугать активистов Грузинской мечты. По его словам, подобная информация распространяется и из других сел.

Мамука Мдинарадзе, лидер парламентского большинства, откликнулся сегодня специальным брифингом на инциденты с применением насилия и обвинил Национальное движение в «провокации» и «насилии» в Болниси. По его словам, инцидент произошел перед штабом Грузинской мечты, и пострадавшими являются активисты Грузинской мечты. По его словам, активисты Национального движения напали членов команды Грузинской мечты дубинками, камнями и «отломанными у столов ножками», в результате чего представители Грузинской мечты получили серьезные травмы, а несколько активистов были доставлены в больницу.

Министерство внутренних дел начало расследование инцидента в Нахидури по статье 126 Уголовного кодекса, которая касается насилия.

Инцидент в Гали

В тот же день информацию о еще одном насильственном инциденте распространил кандидат от Объединенной оппозиции в Глданском избирательном округе Ника Мелия. По его словам, во время митинга в селе Глданула участников акции забросали камнями. По словам Мелия, камни бросали с крыши близлежащего здания, и если бы камень попал в любого из участников акции, нападение могло закончиться смертельным исходом.

По словам Мелия, причиной нападения стало то, что Грузинская мечта нервничает по поводу возможного поражения на парламентских выборах.

МВД расследует инцидент по статье 126 Уголовного кодекса, которая касается насилия.

Оценивая инцидент, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что произошедшее должно быть расследовано, потому что «мы не знаем, что именно произошло». Он также призвал сторонников правящей партии не поддаваться на провокации.

На инциденты сегодня отреагировала и председатель Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания. Она обратилась к политическим партиям призвать своих сторонников воздерживаться от насилия. По словам Жвания, инциденты с применением насилия нарушают стандарты, установленные Кодексом поведения политических партий к парламентским выборам 31 октября, который был подписан как правящей, так и оппозиционной партиями.

