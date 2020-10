Лейбористская партия представила партийный список

Лейбористская партия Грузии представила полный партийный список к парламентским выборам 31 октября, который возглавляет председатель партии Шалва Нателашвили.

Ниже приводится полный партийный список Лейбористской партии к парламентским выборам:

Шалва Нателашвили;

Георгий Гугава;

Михаил Кумсишвили;

Марине Цуцкиридзе;

Лаша Чхартишвили;

Бека Нателашвили;

Темур Циклаури;

Нино Метревели;

Николоз Вардошвили;

Тариэл Каландаришвили;

Самсон Гугава;

Лейла Гаприндашвили;

Давид Мамаладзе;

Георгий Гзиришвили;

Бека Датуашвили;

Майя Хоперия;

Георгий Читаури;

Мамука Хорава;

Али Бадиров;

Майя Хеладзе;

Пармен Буадзе;

Каха Кверехадзе;

Амиран Махароблидзе;

Ангелина Чавчанидзе;

Каха Латария;

Мераби Чумбуридзе;

Мириан Берадзе;

Нино Мазанашвили;

Коба Чаладзе;

Заза Сидамонидзе;

Соломон Патурашвили;

Кето Девсурашвили;

Бесарион Закариашвили;

Бежан Нателашвили;

Георгий Кочиашвили;

Дали Караулашвили;

Владимери Мартиашвили;

Бесики Нозадзе;

Вахтанг Апциаури;

Кетеван Газделиани;

Леван Кемертелидзе;

Гарегин Парунбегов;

Юрий Гиоргобиани;

Софико Гугава;

Имеда Гугава;

Шалва Хиджакадзе;

Тамази Джикия;

Цисана Чикадзе;

Геннадий Цахнакия;

Бакури Джолохава;

Теймураз Бодавели;

Мариам Чавчавадзе;

Георгий Джимшелеишвили;

Давид Хоситашвили;

Георгий Бицадзе;

Майя Липаридзе;

Гела Бубашвили;

Заза Кокиашвили;

Иосеб Гвардзелашвили;

Чай Барбакадзе;

Роберт Шаламберидзе;

Нугзар Удзилаури;

Лаша Кутателадзе;

Нино Каландия;

Алуда Арабули;

Константин Лабарткава;

Георгий Какауридзе;

Теа Домбаиди;

Мириан Сехниашвили;

Джульетта Убери;

Зураб Окриашвили;

Натела Мосашвили;

Гела Мумлаури;

Ирма Гвалия;

Павле Каландадзе;

Нана Бектурашвили;

Тамаз Сехниашвили;

Зураб Дзебисашвили;

Цисия Кумсишвили;

Давид Кварцхава;

Эслисо Чхвиркия;

Лаша Лосаберидзе;

Натела Османова;

Давид Сопромадзе;

Венера Верулашвили;

Нугзар Ломашвили;

Асмати Оманадзе;

Георгий Гвинианидзе;

Русудан Чиргадзе;

Иване Гонгадзе;

Мзия Мушкудиани;

Гоча Николадзе;

Ирма Курашвили;

Меки Келбакиани;

Тинатин Сванидзе;

Дурмишхан Асатиани;

Натиа Киквадзе;

Тамаз Шарашидзе;

Мариам Шалуташвили;

Теимураз Нацваладзе;

Нато Папидзе;

Гурам Бабилодзе;

Майя Тавамаишвили;

Гела Леселидзе;

Венера Хучуа;

Тамази Киладзе;

Софио Хомерики;

Отари Иремадзе;

Заира Кочламазашвили;

Игорь Джохадзе;

Нино Гиоргадзе;

Джумбер Парехелашвили;

Софио Гогелидзе;

Ялчин Мамедов;

Теа Аидогду;

Эльнур Абдуллаев;

Лия Хидашели;

Ираклий Алания;

Нуну Девнозашвили;

Нугзар Сичинава;

Венера Каландаришвили;

Гия Бибилеишвили;

Тамар Гоголадзе;

Давид Эдишерашвили;

Мзия Вешапидзе;

Лери Иремашвили;

Софио Верулашвили;

Тариэл Верулашвили;

Фатман Коберидзе;

Тамаз Гегиадзе;

Галактион Сургуладзе;

Гурам Багашвили;

Маквала Кавтарадзе;

Антон Корипадзе;

Малхаз Кавтарадзе;

Арине Мерабян;

Георгий Гигаури;

Акакий Кусикашвили;

Элисо Хуцураули;

Зураб Мамулашвили;

Иосеб Мамулашвили;

Отари Карсаладзе;

Наира Цахнакия;

Ника Сепашвили;

Иване Жамуташвили;

Тамази Иобашвили;

Лия Шамугия;

Владимери Асанашвили;

Заза Буркиашвили;

Малхази Бодавелидзе;

Мака Маличава;

Заза Доинджашвили;

Гиви Питашвили;

Звиад Месхишвили;

Нона Купреишвили;

Георгий Купреишвили;

Рамази Саджая;

Давид Долбая;

Елена Бахия;

Звиад Куция;

Бадри Адамия;

Паата Сичинава;

Шорена Кварацхелия;

Титико Кварацхелия;

Гурам Цахнакия;

Борис Габедава;

Манана Медулашвили;

Эрекле Еремандзе;

Сосо Чалигава;

Нана Сомхишвили.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

