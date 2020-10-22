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Консервативная партия представила пропорциональный список

22/10/2020 - 18:42
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Партия «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия» представила в Центральную избирательную комиссию пропорциональный партийный список к парламентским выборам, назначенным на 31 октября. Первым номером списка является Звиад Дзидзигури, за ним следует Гига Букия в качестве второго номера, а третьим номером списка является Кетеван Джохадзе.

Ниже представлена первая двадцатка пропорционального списка консерваторов:

  1. Звиад Дзидзигури;
  2. Гига Букия;
  3. Кетеван Джохадзе;
  4. Коба Дзидзигури;
  5. Теимурази Цурцумия;
  6. Теа Эргемлидзе;
  7. Наталиа Дзидзигури;
  8. Хатуна Сагинашвили;
  9. Георгий Моргошия;
  10. Григоли Бенидзе;
  11. Кетеван Мамулашвили;
  12. Давид Маглакелидзе;
  13. Заали Метревели;
  14. Лиа Каркарашвили;
  15. Гаиози Кирия;
  16. Малхази Нишнианидзе;
  17. Дазмир Дзимцеишвили;
  18. Гульнара Периашвили;
  19. Звиади Дгебуадзе;
  20. Зураби Цурцумия.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:

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22/10/2020 - 18:42
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