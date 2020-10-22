Консервативная партия представила пропорциональный список

Партия «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия» представила в Центральную избирательную комиссию пропорциональный партийный список к парламентским выборам, назначенным на 31 октября. Первым номером списка является Звиад Дзидзигури, за ним следует Гига Букия в качестве второго номера, а третьим номером списка является Кетеван Джохадзе.

Ниже представлена первая двадцатка пропорционального списка консерваторов:

Звиад Дзидзигури; Гига Букия; Кетеван Джохадзе; Коба Дзидзигури; Теимурази Цурцумия; Теа Эргемлидзе; Наталиа Дзидзигури; Хатуна Сагинашвили; Георгий Моргошия; Григоли Бенидзе; Кетеван Мамулашвили; Давид Маглакелидзе; Заали Метревели; Лиа Каркарашвили; Гаиози Кирия; Малхази Нишнианидзе; Дазмир Дзимцеишвили; Гульнара Периашвили; Звиади Дгебуадзе; Зураби Цурцумия.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:

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