Консервативная партия представила пропорциональный список
Партия «Звиад Дзидзигури — Консервативная партия» представила в Центральную избирательную комиссию пропорциональный партийный список к парламентским выборам, назначенным на 31 октября. Первым номером списка является Звиад Дзидзигури, за ним следует Гига Букия в качестве второго номера, а третьим номером списка является Кетеван Джохадзе.
Ниже представлена первая двадцатка пропорционального списка консерваторов:
- Звиад Дзидзигури;
- Гига Букия;
- Кетеван Джохадзе;
- Коба Дзидзигури;
- Теимурази Цурцумия;
- Теа Эргемлидзе;
- Наталиа Дзидзигури;
- Хатуна Сагинашвили;
- Георгий Моргошия;
- Григоли Бенидзе;
- Кетеван Мамулашвили;
- Давид Маглакелидзе;
- Заали Метревели;
- Лиа Каркарашвили;
- Гаиози Кирия;
- Малхази Нишнианидзе;
- Дазмир Дзимцеишвили;
- Гульнара Периашвили;
- Звиади Дгебуадзе;
- Зураби Цурцумия.
Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.
Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:
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