არჩევნები 2020 – ყველა სიახლე: პრეზიდენტმა არჩევნები 31 ოქტომბერს დანიშნა

15:30 – პრეზიდენტმა არჩევნების თარიღი დანიშნა

საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის 31 აგვისტოს გადაწყვეტილებით, პარლამენტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები 31 ოქტომბერს ჩატარდება.

Our parliamentary elections will be held on 31 October.

Through them, we will once again reaffirm the democracy of our country.

We must continue the tradition that started 30 years ago, strengthen it, and present ourselves as an exceptionally democratic country 🗳️ pic.twitter.com/tvJyT3UWfX

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) August 31, 2020