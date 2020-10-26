Фото: со страницы в Facebook партии «Победившая Грузия»
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Партия «Победившая Грузия» представила пропорциональный список

26/10/2020 - 19:12
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Партия «Победившая Грузия» представила в Центральную избирательную комиссию пропорциональный список к парламентским выборам, назначенным на 31 октября. Список возглавляет Ираклий Окруашвили, кандидат в мажоритарные депутаты в Сабурталинском округе Тбилиси от Объединенной оппозиции, за вторым номером следует Гурам Чалагашвили и третьм номером Коба Махарадзе.

Ниже представлена первая двадцатка пропорционального избирательного списка партии «Победившая Грузия»:

  1. Ираклий Окруашвили;
  2. Гурам Чалагашвили;
  3. Коба Махарадзе;
  4. Мариам Менабде;
  5. Михаил Качкачишвили;
  6. Иза Сурманидзе;
  7. Георгий Тугуши;
  8. Рамаз Есиава;
  9. Нино Мгалоблишвили;
  10. Отар Шаинидзе;
  11. Зураб Надирадзе;
  12. Тамар Хидашели;
  13. Михаил Чагунава;
  14. Коба Кошадзе;
  15. Марине Кутхашвили;
  16. Петре Макасарашвили;
  17. Омар Метревели;
  18. Нана Фарулава;
  19. Инга Мазмишвили;
  20. Руслан Абазов.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:

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26/10/2020 - 19:12
9 1 minute read

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