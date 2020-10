Партия «Победившая Грузия» представила пропорциональный список

Партия «Победившая Грузия» представила в Центральную избирательную комиссию пропорциональный список к парламентским выборам, назначенным на 31 октября. Список возглавляет Ираклий Окруашвили, кандидат в мажоритарные депутаты в Сабурталинском округе Тбилиси от Объединенной оппозиции, за вторым номером следует Гурам Чалагашвили и третьм номером Коба Махарадзе.

Ниже представлена первая двадцатка пропорционального избирательного списка партии «Победившая Грузия»:

Ираклий Окруашвили; Гурам Чалагашвили; Коба Махарадзе; Мариам Менабде; Михаил Качкачишвили; Иза Сурманидзе; Георгий Тугуши; Рамаз Есиава; Нино Мгалоблишвили; Отар Шаинидзе; Зураб Надирадзе; Тамар Хидашели; Михаил Чагунава; Коба Кошадзе; Марине Кутхашвили; Петре Макасарашвили; Омар Метревели; Нана Фарулава; Инга Мазмишвили; Руслан Абазов.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

