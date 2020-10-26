Партия «Победившая Грузия» представила пропорциональный список
Партия «Победившая Грузия» представила в Центральную избирательную комиссию пропорциональный список к парламентским выборам, назначенным на 31 октября. Список возглавляет Ираклий Окруашвили, кандидат в мажоритарные депутаты в Сабурталинском округе Тбилиси от Объединенной оппозиции, за вторым номером следует Гурам Чалагашвили и третьм номером Коба Махарадзе.
Ниже представлена первая двадцатка пропорционального избирательного списка партии «Победившая Грузия»:
- Ираклий Окруашвили;
- Гурам Чалагашвили;
- Коба Махарадзе;
- Мариам Менабде;
- Михаил Качкачишвили;
- Иза Сурманидзе;
- Георгий Тугуши;
- Рамаз Есиава;
- Нино Мгалоблишвили;
- Отар Шаинидзе;
- Зураб Надирадзе;
- Тамар Хидашели;
- Михаил Чагунава;
- Коба Кошадзе;
- Марине Кутхашвили;
- Петре Макасарашвили;
- Омар Метревели;
- Нана Фарулава;
- Инга Мазмишвили;
- Руслан Абазов.
Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.
Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:
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