Грузинский марш представил пропорциональный список

Партия «Грузинский марш — Национальное движение» представила пропорциональный избирательный список в Центральную избирательную комиссию к парламентским выборам, назначенным на 31 октября. Список возглавляет Александр Брегадзе. За ним следуют вторым и третьим номерами следуют бывший член Грузинской мечты Ираклий Шихиашвили и Заур Джалагония.

Ниже представлена первая двадцатка пропорционального списка Грузинского марша:

Александр Брегадзе; Ираклий Шихиашвили; Заур Джалагония; Цира Джавахишвили; Георгий Гигаури; Мамука Чокури; Эрмиле Немсадзе; Инга Берикашвили; Леван Осидзе; Георгий Ониани; Кахабер Кобахидзе; Нана Цагурия; Гурген Ониани; Николоз Ковзадзе; Ломше Двали; Кристине Арошидзе; Зураб Гвиниашвили; Александр Чаргеишвили; Анзори Порчхидзе; Тина Чачуа.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:

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