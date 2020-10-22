Фото: facebook.com/QartuliMarshi/
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Грузинский марш представил пропорциональный список

22/10/2020 - 17:01
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Партия «Грузинский марш — Национальное движение» представила пропорциональный избирательный список в Центральную избирательную комиссию к парламентским выборам, назначенным на 31 октября. Список возглавляет Александр Брегадзе. За ним следуют вторым и третьим номерами следуют бывший член Грузинской мечты Ираклий Шихиашвили и Заур Джалагония.

Ниже представлена первая двадцатка пропорционального списка Грузинского марша:

  1. Александр Брегадзе;
  2. Ираклий Шихиашвили;
  3. Заур Джалагония;
  4. Цира Джавахишвили;
  5. Георгий Гигаури;
  6. Мамука Чокури;
  7. Эрмиле Немсадзе;
  8. Инга Берикашвили;
  9. Леван Осидзе;
  10. Георгий Ониани;
  11. Кахабер Кобахидзе;
  12. Нана Цагурия;
  13. Гурген Ониани;
  14. Николоз Ковзадзе;
  15. Ломше Двали;
  16. Кристине Арошидзе;
  17. Зураб Гвиниашвили;
  18. Александр Чаргеишвили;
  19. Анзори Порчхидзе;
  20. Тина Чачуа.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:

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22/10/2020 - 17:01
5 1 minute read

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