Грузинский марш представил пропорциональный список
Партия «Грузинский марш — Национальное движение» представила пропорциональный избирательный список в Центральную избирательную комиссию к парламентским выборам, назначенным на 31 октября. Список возглавляет Александр Брегадзе. За ним следуют вторым и третьим номерами следуют бывший член Грузинской мечты Ираклий Шихиашвили и Заур Джалагония.
Ниже представлена первая двадцатка пропорционального списка Грузинского марша:
- Александр Брегадзе;
- Ираклий Шихиашвили;
- Заур Джалагония;
- Цира Джавахишвили;
- Георгий Гигаури;
- Мамука Чокури;
- Эрмиле Немсадзе;
- Инга Берикашвили;
- Леван Осидзе;
- Георгий Ониани;
- Кахабер Кобахидзе;
- Нана Цагурия;
- Гурген Ониани;
- Николоз Ковзадзе;
- Ломше Двали;
- Кристине Арошидзе;
- Зураб Гвиниашвили;
- Александр Чаргеишвили;
- Анзори Порчхидзе;
- Тина Чачуа.
Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.
Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:
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