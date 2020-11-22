Оппозиция и ее сторонники протестуют против результатов парламентских выборов, 1 ноября, 2020 г., Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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Грузинская мечта получит 91 мандат в Парламенте из 150 депутатов

22/11/2020 - 19:10
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Грузинская мечта, которая третий раз отметила победу на парламентских выборах, получит 91 мандат в законодательном органе, состоящем всего из 150 депутатов. По пропорциональным правилам Грузинская мечта проведет в Парламент 61 депутата, а 30 — по мажоритарной системе.

Мажоритарные кандидаты Грузинской мечты в 13 одномандатных округах победили в первом же туре выборов 31 октября, а остальные 17 округов они выиграли во втором туре 21 ноября на фоне всеобщего бойкота со стороны оппозиции.

С полученными мандатами Грузинская мечта сможет самостоятельно сформировать правительство. Как ожидается, что Георгий Гахария, действующий премьер-министр и номер один в списке Грузинской мечты, возглавит новое правительство.

Помимо Грузинской мечты преодолеть 1%-й барьер на выборах 31 октября удалось восьми оппозиционным партиям, но они выразили недоверие результатам выборов и не планируют проходить в новый Парламент. По их утверждению, правящая команда «украла» выборы. Они требуют проведения новых выборов, отставки председателя ЦИК Тамар Жвания и освобождения всех «политзаключенных».

Для разрядки возникшего в стране политического кризиса, при посредничестве послов США и ЕС в Грузии Келли Дегнан и Карла Харцеля начался диалог между правящей командой и оппозицией. Несмотря на два раунда переговоров, стороны пока не достигли договоренности. Планируется еще один раунд переговоров.

Proportional Majoritarian Maj. II Round

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22/11/2020 - 19:10
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