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Партия «Единая Грузия — Демократическое движение» представила парламентский список

13/10/2020 - 17:31
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Партия Нино Бурджанадзе «Единая Грузия — Демократическое движение» представила в Центральную избирательную комиссию парламентский список к назначенным на 31 октября выборам, который возглавляет сама Нино Бурджанадзе.

Ниже представлена первая двадцатка парламентского списка Единой Грузии:

  1. Нино Бурджанадзе;
  2. Григол Барамидзе;
  3. Анзор Бицадзе;
  4. Отар Таварткиладзе;
  5. Бесик Данелия;
  6. Тамар Зурашвили;
  7. Мамука Ачба;
  8. Бека Петриашвили;
  9. Майя Хрикадзе;
  10. Иване Мачарашвили;
  11. Давид Эхваия;
  12. Кетеван Закареишвили;
  13. Акакий Киквадзе;
  14. Давид Церетели;
  15. Майя Пачкория;
  16. Ника Петриашвили;
  17. Алекси Чхиквадзе;
  18. Элене Иашвили;
  19. Хвича Гамарджобадзе;
  20. Марина Месхишвили.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:

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13/10/2020 - 17:31
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