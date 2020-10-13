Партия «Единая Грузия — Демократическое движение» представила парламентский список
Партия Нино Бурджанадзе «Единая Грузия — Демократическое движение» представила в Центральную избирательную комиссию парламентский список к назначенным на 31 октября выборам, который возглавляет сама Нино Бурджанадзе.
Ниже представлена первая двадцатка парламентского списка Единой Грузии:
- Нино Бурджанадзе;
- Григол Барамидзе;
- Анзор Бицадзе;
- Отар Таварткиладзе;
- Бесик Данелия;
- Тамар Зурашвили;
- Мамука Ачба;
- Бека Петриашвили;
- Майя Хрикадзе;
- Иване Мачарашвили;
- Давид Эхваия;
- Кетеван Закареишвили;
- Акакий Киквадзе;
- Давид Церетели;
- Майя Пачкория;
- Ника Петриашвили;
- Алекси Чхиквадзе;
- Элене Иашвили;
- Хвича Гамарджобадзе;
- Марина Месхишвили.
Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.
Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:
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