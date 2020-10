Партия «Единая Грузия — Демократическое движение» представила парламентский список

Партия Нино Бурджанадзе «Единая Грузия — Демократическое движение» представила в Центральную избирательную комиссию парламентский список к назначенным на 31 октября выборам, который возглавляет сама Нино Бурджанадзе.

Ниже представлена первая двадцатка парламентского списка Единой Грузии:

Нино Бурджанадзе; Григол Барамидзе; Анзор Бицадзе; Отар Таварткиладзе; Бесик Данелия; Тамар Зурашвили; Мамука Ачба; Бека Петриашвили; Майя Хрикадзе; Иване Мачарашвили; Давид Эхваия; Кетеван Закареишвили; Акакий Киквадзе; Давид Церетели; Майя Пачкория; Ника Петриашвили; Алекси Чхиквадзе; Элене Иашвили; Хвича Гамарджобадзе; Марина Месхишвили.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

