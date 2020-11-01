Избирательный участок в Тбилиси. 31 октября, 2020 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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ЦИК: подсчитано 28,2% участков — Грузинская мечта 54,72%, ЕНД – Сила в единстве 23,61%

01/11/2020 - 04:22
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Центральная избирательная комиссия Грузии (ЦИК) со значительной задержкой после закрытия избирательных участков опубликовала первичные данные с 1 885 (28,2%) из 3 847 избирательных участков, согласно которым, на парламентских выборах с 54,72% (193 418 голосов) лидирует Грузинская мечта, за которой следуют с 23,61% (83 447 голосов) Единое национальное движение – Сила в Единстве, с 3,34% (11 810) Европейская Грузия, Альянс патриотов — с 3,34% (11 810 голосов), 2,66% (9 408) Лело за Грузию и 2,46% (8 705) Стратегия Агмашенебели.

По словам председателя ЦИК Тамар Жвания, результаты не отражают данные по крупным городам — ​​Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Примечательно, что часть опубликованные ЦИК итоговых протоколов, содержит целый ряд несоответствий.

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01/11/2020 - 04:22
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