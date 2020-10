В Кутаиси открылся университет, основанный Бидзиной Иванишвили

Кутаисский международный университет, основанный председателем правящей Грузинской мечты, миллиардером Бидзиной Иванишвили, официально открылся 21 октября.

В новый университет зачислены 246 студентов. Университет, который тесно сотрудничает с Мюнхенским техническим университетом, предлагает студентам профессиональные программы, программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Ректором университета является бывший заместитель министра образования, физик-математик Александр Тевзадзе.

На церемонии открытия присутствовали представители властей Грузии, в том числе президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Георгий Гахария и председатель Парламента Арчил Талаквадзе.

В своем выступлении президент Саломе Зурабишвили сравнила открытие Кутаисского университета с открытием Тбилисского университета в 1918 году.

По ее словам, Кутаисский международный университет — это «рука Грузии для молодежи Абхазии и Цхинвали. Им предоставляется уникальная возможность создать собственное будущее, почувствовать себя свободными гражданами современного мира».

«Я также верю, что этот университет станет местом в этом регионе, где азербайджанские и армянские студенты будут обучаться вместе, и станет предпосылкой для великого примирения между этими двумя, дорогими для нас нациями», — сказала президент.

Премьер-министр Гахария подчеркнул важность фундаментальных наук и поздравил Кутаиси с присвоением ему функции образовательного центра.

Согласно информации, опубликованной на сайте Кутаисского международного университета, Фонд Карту инвестирует более одного миллиарда евро в развитие проекта Кутаисского международного университета.

Впервые о строительстве университета в Кутаиси Иванишвили заявил в 2012 году, на одной из встреч, проведенных перед парламентскими выборами. Бывший президент Михаил Саакашвили также говорил об открытии Технологического университета в Батуми.

Презентация плана строительства Кутаисского международного университета впервые прошла в 2016 году, и он должен был принять студентов в 2019 учебном году, однако дата начала строительства несколько раз переносилась, а официальная церемония открытия состоялась только в октябре 2020 года.

Как и заявления, сделанные в 2012 и 2016 годах, теперь уже и открытие университета предшествует парламентским выборам 2020 года.

