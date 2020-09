Национальное движение называет Саакашвили своим кандидатом на пост премьер-министра

Председатель Оппозиционной партии Единое национальное движение Григол Вашадзе заявил 7 сентября, что Политический совет партии и все партии, состоящие в Объединенной оппозиции «Сила в единстве», единогласно поддержали представление бывшего президента Михаила Саакашвили в качестве кандидата в премьер-министры к парламентским выборам 31 октября.

Говоря о значении решения, Вашадзе отметил, что Михаил Саакашвили был президентом, который обеспечил создание эффективных государственных институтов в 2004-2013 годах, увеличил темпы экономического роста в четыре раза, победил преступность и предотвратил коррупцию.

«Использование ресурса Михаила Саакашвили абсолютно необходимо нашему государству, если мы хотим достичь внутриполитических и внешнеполитических целей», — сказал Вашадзе.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, вскоре после окончания своего второго президентского срока. В Грузии против него выдвинуты обвинения по нескольким делам, которые он называет политически мотивированными.

Саакашвили, которого лишили гражданства Грузии, в настоящее время является гражданином Украины. В мае президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета по реформам.

