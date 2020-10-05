Фото: с сайта Болнисского районного суда
Новости

Задержанным по инцидентам в Марнеули и Болниси суд избрал выплату залога

05/10/2020 - 20:15
1 1 minute read

Районный суд Болниси избрал выплату залога в качестве меры пресечения для 4 задержанных по произошедшим в Марнеули и Болниси инцидентам с противостоянием между активистами правящей Грузинской мечты и оппозиционного Единого национального движения.

Георгию Шаламберидзе и Георгию Джалагония, задержанным по делу об избиении активистов Национального движения Лаши и Гиви Квеладзе, а также сопровождающих их лиц в Марнеули, суд избрал выплату залога в размере по 4 тысяч лари каждому. Прокуратура требовала для них залог в размере 5 тысяч лари.

Сегодня же Болнисский районный суд избрал для Лаши Квеладзе, активиста Единого национального движения, который, в свою очередь, признан пострадавшим по инциденту в Марнеули, выплату залога в 3 тысячи лари. Следствие обвиняет его в физическом оскорблении сотрудника избирательной комиссии в Марнеули 29 сентября.

Суд избрал выплату залога в размере 4 тысяч лари для еще одного активиста ЕНД, Арифа Юсубова, который был задержан по факту «нанесения повреждений здоровью с использованием тупого предмета» сторонникам Грузинской мечты во время противостояния, произошедшего 27 сентября в чайхане села Нахидури Болнисского муниципалитета.

В этом случае прокуратура также ходатайствовала о залоге в размере 5 лари в отношении обоих обвиняемых.

По теме:

This post is also available in: ქართული (Грузинский)

Tags
05/10/2020 - 20:15
1 1 minute read

მსგავსი/Related

Photo of Выборы 2020 — Все новости: — Мамука Хазарадзе говорит о порте Анаклия

Выборы 2020 — Все новости: — Мамука Хазарадзе говорит о порте Анаклия

05/10/2020 - 19:50
Photo of «Международная прозрачность» о пожертвованиях и бизнес-деятельности кандидатов от ЕНД – Сила в единстве

«Международная прозрачность» о пожертвованиях и бизнес-деятельности кандидатов от ЕНД – Сила в единстве

05/10/2020 - 17:54
Photo of МВД задержало еще 2 человек в связи с инцидентами в Болниси и Марнеули

МВД задержало еще 2 человек в связи с инцидентами в Болниси и Марнеули

04/10/2020 - 17:19
Photo of Партия Гирчи представила партийный список к парламентским выборам

Партия Гирчи представила партийный список к парламентским выборам

03/10/2020 - 20:25
Back to top button