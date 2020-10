Задержанным по инцидентам в Марнеули и Болниси суд избрал выплату залога

Районный суд Болниси избрал выплату залога в качестве меры пресечения для 4 задержанных по произошедшим в Марнеули и Болниси инцидентам с противостоянием между активистами правящей Грузинской мечты и оппозиционного Единого национального движения.

Георгию Шаламберидзе и Георгию Джалагония, задержанным по делу об избиении активистов Национального движения Лаши и Гиви Квеладзе, а также сопровождающих их лиц в Марнеули, суд избрал выплату залога в размере по 4 тысяч лари каждому. Прокуратура требовала для них залог в размере 5 тысяч лари.

Сегодня же Болнисский районный суд избрал для Лаши Квеладзе, активиста Единого национального движения, который, в свою очередь, признан пострадавшим по инциденту в Марнеули, выплату залога в 3 тысячи лари. Следствие обвиняет его в физическом оскорблении сотрудника избирательной комиссии в Марнеули 29 сентября.

Суд избрал выплату залога в размере 4 тысяч лари для еще одного активиста ЕНД, Арифа Юсубова, который был задержан по факту «нанесения повреждений здоровью с использованием тупого предмета» сторонникам Грузинской мечты во время противостояния, произошедшего 27 сентября в чайхане села Нахидури Болнисского муниципалитета.

В этом случае прокуратура также ходатайствовала о залоге в размере 5 лари в отношении обоих обвиняемых.

