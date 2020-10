МВД задержало 4 человек за избиение члена Грузинской мечты

По сообщению МВД Грузии от 7 октября, сотрудники ведомства задержали 4 человек по обвинению в «умышленном нанесении тяжких телесных повреждений» члену партии Грузинская мечта, советнику председателя Марнеульского сакребуло Темуру Шубитидзе. Трое из них ранее были судимы за различные преступления.

По данным ведомства, 30 сентября, на Темура Шубитидзе во время перемещения на автомобиле по трассе Земо Поничала-Марнеули, обвиняемые «умышленно» наехали сзади на машине, «нанесли ему физическое оскорбление и скрылись с места происшествия».

По заявлению МВД, в больнице у пострадавшего диагностировали множественные фрагментарные переломы лицевых костей, и ему была проведена «неотложная хирургическая операция».

Дело расследуется по подпункту «е» части 5 статьи 117 Уголовного кодекса, которая касается умышленного причинения тяжкого вреда здоровью групповым образом. В случае признания виновными задержанным грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

