Фото: скриншот из виде МВД
Новости

МВД задержало 4 человек за избиение члена Грузинской мечты

07/10/2020 - 13:46
1 1 minute read

По сообщению МВД Грузии от 7 октября, сотрудники ведомства задержали 4 человек по обвинению в «умышленном нанесении тяжких телесных повреждений» члену партии Грузинская мечта, советнику председателя Марнеульского сакребуло Темуру Шубитидзе. Трое из них ранее были судимы за различные преступления.

По данным ведомства, 30 сентября, на Темура Шубитидзе во время перемещения на автомобиле по трассе Земо Поничала-Марнеули, обвиняемые «умышленно» наехали сзади на машине, «нанесли ему физическое оскорбление и скрылись с места происшествия».

По заявлению МВД, в больнице у пострадавшего диагностировали множественные фрагментарные переломы лицевых костей, и ему была проведена «неотложная хирургическая операция».

Дело расследуется по подпункту «е» части 5 статьи 117 Уголовного кодекса, которая касается умышленного причинения тяжкого вреда здоровью групповым образом. В случае признания виновными задержанным грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
07/10/2020 - 13:46
1 1 minute read

მსგავსი/Related

Photo of CRRC: разделение грузинских избирателей связано с конкретными людьми, а не с политикой

CRRC: разделение грузинских избирателей связано с конкретными людьми, а не с политикой

06/10/2020 - 21:38
Photo of Выборы 2020 — Все новости: — Шалва Нателашвили обвиняет Саакашвили в альянсе с Иванишвили

Выборы 2020 — Все новости: — Шалва Нателашвили обвиняет Саакашвили в альянсе с Иванишвили

06/10/2020 - 17:25
Photo of Задержанным по инцидентам в Марнеули и Болниси суд избрал выплату залога

Задержанным по инцидентам в Марнеули и Болниси суд избрал выплату залога

05/10/2020 - 20:15
Photo of «Международная прозрачность» о пожертвованиях и бизнес-деятельности кандидатов от ЕНД – Сила в единстве

«Международная прозрачность» о пожертвованиях и бизнес-деятельности кандидатов от ЕНД – Сила в единстве

05/10/2020 - 17:54
Back to top button