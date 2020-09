Партия Лело представила часть партийного списка к парламентским выборам

Партия «Лело за Грузию» 30 сентября представила часть своего партийного списка к предстоящим парламентским выборам, который возглавил Мамука Хазарадзе, председатель партии и один из учредителей TBC банка.

Ниже представлены первых 30 членов партийного списка Лело:

Мамука Хазарадзе;

Бадри Джапаридзе;

Давид Усупашвили;

Ана Нацвлишвили;

Ираклий Купрадзе;

Пикрия Чихрадзе;

Каха Кожоридзе;

Григол Гегелия;

Леван Коберидзе;

Саба Буадзе;

Гигла Микаутадзе;

Лана Галдава;

Тамаз Датунашвили;

Леван Самушия;

Георгий Мордехашвили;

Медеа Метревели;

Мамука Кацитадзе;

Сосо Вахтангашвили;

Софо Шаманиди;

Георгий Сиоридзе;

Николоз Черкезишвили;

Тамар Шавгулидзе;

Георгий Канашвили;

Александр Ахвледиани;

Джамбул Хозреванидзе;

Мурад Мурадов;

Екатерине Квливидзе;

Паата Цивадзе;

Сосо Липартелиани;

Тамар Белкания.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели выберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональным правилам и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. Избирательный барьер для партий одноразово составит 1%. В то же время, партия, которая наберет менее 40% голосов, не сможет получить более половины мест в Парламенте.

