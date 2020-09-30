Партия Лело представила часть партийного списка к парламентским выборам
Партия «Лело за Грузию» 30 сентября представила часть своего партийного списка к предстоящим парламентским выборам, который возглавил Мамука Хазарадзе, председатель партии и один из учредителей TBC банка.
Ниже представлены первых 30 членов партийного списка Лело:
- Мамука Хазарадзе;
- Бадри Джапаридзе;
- Давид Усупашвили;
- Ана Нацвлишвили;
- Ираклий Купрадзе;
- Пикрия Чихрадзе;
- Каха Кожоридзе;
- Григол Гегелия;
- Леван Коберидзе;
- Саба Буадзе;
- Гигла Микаутадзе;
- Лана Галдава;
- Тамаз Датунашвили;
- Леван Самушия;
- Георгий Мордехашвили;
- Медеа Метревели;
- Мамука Кацитадзе;
- Сосо Вахтангашвили;
- Софо Шаманиди;
- Георгий Сиоридзе;
- Николоз Черкезишвили;
- Тамар Шавгулидзе;
- Георгий Канашвили;
- Александр Ахвледиани;
- Джамбул Хозреванидзе;
- Мурад Мурадов;
- Екатерине Квливидзе;
- Паата Цивадзе;
- Сосо Липартелиани;
- Тамар Белкания.
Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели выберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональным правилам и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. Избирательный барьер для партий одноразово составит 1%. В то же время, партия, которая наберет менее 40% голосов, не сможет получить более половины мест в Парламенте.
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