Партия Лело представила часть партийного списка. Фото: lelo2020.ge
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Партия Лело представила часть партийного списка к парламентским выборам

01/10/2020 - 00:11
2 1 minute read

Партия «Лело за Грузию» 30 сентября представила часть своего партийного списка к предстоящим парламентским выборам, который возглавил Мамука Хазарадзе, председатель партии и один из учредителей TBC банка.

Ниже представлены первых 30 членов партийного списка Лело:

  • Мамука Хазарадзе;
  • Бадри Джапаридзе;
  • Давид Усупашвили;
  • Ана Нацвлишвили;
  • Ираклий Купрадзе;
  • Пикрия Чихрадзе;
  • Каха Кожоридзе;
  • Григол Гегелия;
  • Леван Коберидзе;
  • Саба Буадзе;
  • Гигла Микаутадзе;
  • Лана Галдава;
  • Тамаз Датунашвили;
  • Леван Самушия;
  • Георгий Мордехашвили;
  • Медеа Метревели;
  • Мамука Кацитадзе;
  • Сосо Вахтангашвили;
  • Софо Шаманиди;
  • Георгий Сиоридзе;
  • Николоз Черкезишвили;
  • Тамар Шавгулидзе;
  • Георгий Канашвили;
  • Александр Ахвледиани;
  • Джамбул Хозреванидзе;
  • Мурад Мурадов;
  • Екатерине Квливидзе;
  • Паата Цивадзе;
  • Сосо Липартелиани;
  • Тамар Белкания.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели выберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональным правилам и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. Избирательный барьер для партий одноразово составит 1%. В то же время, партия, которая наберет менее 40% голосов, не сможет получить более половины мест в Парламенте.

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01/10/2020 - 00:11
2 1 minute read

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