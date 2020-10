Посол США говорит о важности защиты журналистов в избирательный период

Посол США в Грузии Келли Дегнан говорила о важности защиты журналистов в преддверии выборов, и отметила, что «всегда важно, чтобы безопасность журналистов была бы гарантирована».

По словам посла, «журналисты играют жизненно важную роль во всех демократиях», и это особенно касается периода парламентских выборов, когда «их дело еще больше осложняется Ковид пандемией».

Посол США акцентировала внимание на участившиеся сообщения об «угрозах и нападениях на грузинских журналистов» в последние недели, заявив, что «ответственная журналистика является основой демократии и имеет важное значение для избирательного процесса».

Келли Дегнан призвала представителей гражданского общества «внимательно следить за обращением с журналистами в течение этого избирательного периода».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)