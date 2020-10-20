Посол США в Грузии Келли Дегнан, Фото: ge.usembassy.gov
Новости

Посол США говорит о важности защиты журналистов в избирательный период

20/10/2020 - 13:51
1 Less than a minute

Посол США в Грузии Келли Дегнан говорила о важности защиты журналистов в преддверии выборов, и отметила, что «всегда важно, чтобы безопасность журналистов была бы гарантирована».

По словам посла, «журналисты играют жизненно важную роль во всех демократиях», и это особенно касается периода парламентских выборов, когда «их дело еще больше осложняется Ковид пандемией».

Посол США акцентировала внимание на участившиеся сообщения об «угрозах и нападениях на грузинских журналистов» в последние недели, заявив, что «ответственная журналистика является основой демократии и имеет важное значение для избирательного процесса».

Келли Дегнан призвала представителей гражданского общества «внимательно следить за обращением с журналистами в течение этого избирательного периода».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
20/10/2020 - 13:51
1 Less than a minute

მსგავსი/Related

Photo of Выборы 2020 — Все новости: — Посол США говорит о важности защиты журналистов в избирательный период

Выборы 2020 — Все новости: — Посол США говорит о важности защиты журналистов в избирательный период

20/10/2020 - 13:45
Photo of БДИПЧ/ОБСЕ публикует промежуточный доклад об избирательной кампании в Грузии

БДИПЧ/ОБСЕ публикует промежуточный доклад об избирательной кампании в Грузии

16/10/2020 - 23:27
Photo of «Международная прозрачность» о предпринимательской деятельности и пожертвованиях мажоритарных кандидатов оппозиции

«Международная прозрачность» о предпринимательской деятельности и пожертвованиях мажоритарных кандидатов оппозиции

16/10/2020 - 20:58
Photo of Партия «За справедливость» представила партийный список

Партия «За справедливость» представила партийный список

13/10/2020 - 18:52
Back to top button