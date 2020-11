МРИ опубликовал промежуточный доклад Международной миссии по технической оценке выборов

Международный республиканский институт (МРИ) 16 ноября опубликовал промежуточный доклад Международной миссии по технической оценке выборов, в котором говорится, что «цели и дух реформ, которые были направлены на поддержку многопартийной демократии и коалиционного правления, пострадали в результате нарушений, произошедших во время избирательной кампании и в день выборов, которые описаны в достоверных сообщениях».

В документе говорится, что выборы прошли в основном в «спокойной обстановке», с соблюдением соответствующих правовых рамок. По оценке МРИ, Центральная избирательная комиссия действовала в рамках соответствующего законодательства, и «помимо процесса подведения итогов, технические и административные действия были выполнены эффективно».

По заявлению МРИ, с процедурной точки зрения, «неисправная система подведения итогов, которая вызывала подозрения в возможной манипуляции, еще больше подорвала доверие общества к Избирательной администрации и поставила под сомнение независимость и профессионализм ЦИК».

В докладе, который охватывает события, развивавшиеся предвыборный период, а также день выборов и после выборов, говорится, что, несмотря на высокий риск заражения Ковид-19, явка избирателей на выборах 31 октября составила 56,1%. Согласно документу, «высокая явка на выборах, проведенных по измененной системе, показывает, что население поддерживает формирование многопартийного Парламента, в котором каждый голос будет представлен лучше».

«Проведенные в Грузии выборы не соответствовали новым стандартам, установленным конституционными поправками и избирательной реформой, и снизили доверие общества к Избирательной администрации», — сказал Стивен Никс, директор региональных программ Евразии Международного республиканского института.

По заявлению организации, «нарушения, отмеченные в предвыборный период и в день выборов, негативно повлияли на доверие ко всему избирательному процессу». Из зафиксированных наблюдателями нарушений МРИ акцентирует внимание на использовании административного ресурса, подкупе избирателей, давление на избирателей и наблюдателей, а также манипуляции итоговыми протоколами.

Согласно документу, анализ выбранных протоколов, взятых с сайта ЦИК, выявил следующие нарушения: количество поданных голосов в итоговых протоколах превышает количество подписей избирателей, участвовавших в голосовании на избирательном участке; Избирателю было предоставлено право голоса на мажоритарных выборах, в то время когда он принадлежал другому мажоритарному избирательному округу; Исправление протоколов без печати; Признаки умышленной фальсификации итоговых протоколов; Принятие ОИК итоговых протоколов с математическими ошибками и др.

По оценке Международного республиканского института, система подведения итогов выборов ЦИК «включает слабые механизмы для того, чтобы произвести перекрестную проверку результатов, подсчитанных участковой избирательной комиссией, обеспечивая математическую точность и проверку перед отправкой результатов в ОИК».

В целях улучшения политической среды и повышения качества второго тура выборов Международный республиканский институт дает рекомендации правительству Грузии, политическим субъектам, гражданскому обществу и СМИ.

Призывая стороны к конструктивному диалогу, МРИ заявляет, что для поиска мирного решения возникшего политического кризиса политические партии должны воздерживаться от резкой риторики и призвать своих сторонников воздерживаться от насилия, провокаций и давления. В то же время организация считает, что политические партии должны воздерживаться и публично осудить манипуляции в социальных сетях, которые вызывают расхождения и распространяют дезинформацию, чтобы ввести в заблуждение электорат.

Международный республиканский институт считает, что жалобы должны рассматриваться безотлагательно и что «на тех участках, где есть доказательства манипулирования результатами выборов, и целостность подсчета результатов ставится под сомнение, голоса должны быть пересчитаны». «Необходимо разработать эффективный механизм контроля за рассмотрением избирательных споров, чтобы обеспечить более своевременное, эффективное и прозрачное решение избирательных споров», — добавили в организации.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)