ISFED: Альянс патриотов публикует антитурецкие агитационные видео

НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) обратилась в Центральную избирательную комиссию с просьбой изучить и отреагировать на шесть предвыборных видеороликов, размещенных на странице «Альянса патриотов» в Facebook. По заявлению организации, эти видеоролики содержат «антитурецкие» призывы, ставят своей целью «формирование враждебного отношения граждан Грузии к Турции», а также содержит «признаки разжигания религиозной и этнической вражды».

Как заявляет организация, каждая политическая реклама «Альянса патриотов» сопровождается надписями — «Защити Аджарию, защити свою долю Грузии», а лидер партии Ирма Инашвили выступает со следующими призывами: «Защити свою долю Грузии. Ты это можешь. Давайте действовать, не отдадим Аджарию Турции».

По заявлению организации «Справедливые выборы», стоимость каждой рекламы колеблется от 100 до 200 долларов, а потенциальный масштаб распространения каждой рекламы может охватить более миллиона пользователей Facebook избирательного возраста.

ISFED также уделяет внимание антитурецким баннерам «Альянса патриотов», которые были размещены в Аджарии и сняты после того, как последовала критика со стороны большей части общественного и политического спектра.

По оценке организации, видеореклама «Альянса патриотов» прямо противоречит Избирательному кодексу, а также «несовместима с демократическими ценностями, ставя под угрозу добрососедские отношения Грузии».

«Справедливые выборы» также поясняет, что избирательное законодательство предусматривает штраф в размере 2000 лари за нарушение правил агитации.

Организация призывает:

ЦИК — составить протокол о правонарушении в отношении партии и передать его в суд;

Альянс патриотов — немедленно прекратить распространение указанных видеороликов и соблюдать избирательное законодательство.

