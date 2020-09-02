Предвыборный баннер Альянса патриотов, Фото: со страницы Элене Хоштария в Facebook
Новости

ISFED: Альянс патриотов публикует антитурецкие агитационные видео

02/09/2020 - 23:15
0 1 minute read

НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) обратилась в Центральную избирательную комиссию с просьбой изучить и отреагировать на шесть предвыборных видеороликов, размещенных на странице «Альянса патриотов» в Facebook. По заявлению организации, эти видеоролики содержат «антитурецкие» призывы, ставят своей целью «формирование враждебного отношения граждан Грузии к Турции», а также содержит «признаки разжигания религиозной и этнической вражды».

Как заявляет организация, каждая политическая реклама «Альянса патриотов» сопровождается надписями — «Защити Аджарию, защити свою долю Грузии», а лидер партии Ирма Инашвили выступает со следующими призывами: «Защити свою долю Грузии. Ты это можешь. Давайте действовать, не отдадим Аджарию Турции».

По заявлению организации «Справедливые выборы», стоимость каждой рекламы колеблется от 100 до 200 долларов, а потенциальный масштаб распространения каждой рекламы может охватить более миллиона пользователей Facebook избирательного возраста.

ISFED также уделяет внимание антитурецким баннерам «Альянса патриотов», которые были размещены в Аджарии и сняты после того, как последовала критика со стороны большей части общественного и политического спектра.

По оценке организации, видеореклама «Альянса патриотов» прямо противоречит Избирательному кодексу, а также «несовместима с демократическими ценностями, ставя под угрозу добрососедские отношения Грузии».

«Справедливые выборы» также поясняет, что избирательное законодательство предусматривает штраф в размере 2000 лари за нарушение правил агитации.

Организация призывает:

  • ЦИК — составить протокол о правонарушении в отношении партии и передать его в суд;
  • Альянс патриотов — немедленно прекратить распространение указанных видеороликов и соблюдать избирательное законодательство.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
02/09/2020 - 23:15
0 1 minute read

მსგავსი/Related

Photo of Выборы-2020: основные даты и процедуры

Выборы-2020: основные даты и процедуры

02/09/2020 - 20:53
Photo of Выборы 2020 — Все новости: Президент Грузии назначила выборы на 31 октября

Выборы 2020 — Все новости: Президент Грузии назначила выборы на 31 октября

01/09/2020 - 17:30
Photo of После негативной реакции антитурецкий предвыборный баннер «Альянса патриотов» был снят

После негативной реакции антитурецкий предвыборный баннер «Альянса патриотов» был снят

01/09/2020 - 14:08
Photo of Доклад ОБСЕ/БДИПЧ об оценке предвыборных потребностей

Доклад ОБСЕ/БДИПЧ об оценке предвыборных потребностей

01/09/2020 - 12:56
Back to top button