ISFED опубликовал второй промежуточный доклад о предвыборном мониторинге

НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED)4 августа опубликовала второй промежуточный доклад о предвыборном мониторинге выборов. Документ охватывает события на период с 5 июля по 3 августа 2020 года и касается предполагаемых фактов «подкупа избирателей», «давления» и «дискриминации по политическим признакам».

За отчетный период организация «Справедливые выборы» выявила всего 8 случаев предполагаемого подкупа избирателей. 5 из них со стороны Грузинской мечты, 2 – со стороны Единого национального движения и 1 – со стороны Лело для Грузии.

Доклад содержит информацию об увольнении с работы по предполагаемым политическим признакам – 5 случаев; давлении/угрозы по предположительным политическим признакам — 5; Предполагаемом использовании административного ресурса — 2; дискриминации по предполагаемым политическим признакам — 2; давлении на наблюдателя — 1; создании препятствий в политической деятельности – 1 и создании препятствий в процессе регистрации политической партии — 1.

ISFED также акцентирует внимание на освобождении с занимаемых должностей «представителей мэров» в Зугдиди, Мартвили, Ткибули и Чиатура, что, по оценке организации, скорее всего, служит более эффективному руководству проведению избирательной кампании и их привлечению к этому процессу.

Организация также говорит о предполагаемой попытке правоохранителей подбросить наркотики во время обыска в семье одного из членов партии Европейская Грузия. Он также отмечает, что представители партии Лело для Грузии в беседе с представителями организации говорили о фактах давления/угроз в отношении активистов партии.

ISFED также отметила случай давления на гражданского активиста со стороны Грузинской мечты с целью отменить запланированную акцию протеста против «ХейдельбергЦемента» в Каспи.

По данным организации, факты предполагаемого использования административного ресурса были выявлены в Сачхере и Лагодехи. В этом контексте ISFED называет случай сбора публичных служащих и сотрудников бюджетных организаций Лагодехского муниципалитета в офисе Грузинской мечты для предположительной дачи «предвыборных партийных инструкций».

Согласно докладу, отказ в предоставлении социальной помощи предположительно по политическим мотивам был зафиксирован в муниципалитетах Хашури и Хелвачаури.

ISFED также говорит об участии высокопоставленного священнослужителя в предвыборной кампании, и поясняет, что епископ Марнеульский и Худжабский Георгий Джамделиани во время воскресной проповеди 26 июля выступил против мажоритарного кандидата Грузинской Мечты Заура Даргали.

ISFED призывает:

Власти и политические партии

Не использовать такие формы отношений с избирателями, которые содержат признаки подкупа избирателей, и добросовестно выполнять свою деятельность;

Кандидаты в мажоритарные депутаты должны воздерживаться от прямой передачи социальной помощи;

При благотворительности политические субъекты должны сохранять анонимность и жертвовать средства фондам, которые работают в этом направлении;

Мажоритарные депутаты должны воздерживаться от участия в мероприятиях, финансируемых из государственного и/или местного бюджета;

Прокуратура должна надлежащим образом, быстро и прозрачно расследовать предполагаемый факт подброса наркотиков в Марнеули;

Власти должны воздерживаться от давления/угрозы в отношении активистов, политических оппонентов и оппозиционно настроенных граждан и не должны увольнять работников государственного сектора по политическим мотивам;

Политические субъекты не должны препятствовать наблюдателям в своей деятельности.

Местное самоуправление:

При выдаче помощи на бюджетные средства действовать в соответствии с принципом добросовестности и исключать дискриминацию граждан в этом процессе по какому-либо признаку;

Руководствоваться принципом нейтралитета в своей деятельности. В то же время недопустимо использовать представителей мэра в селах для партийных избирательных целей и осуществлять политически мотивированные кадровые перестановки.

Религиозные организации:

Во время религиозной службы и молитвы не использовать свое влияние на прихожан и верующих и не прибегать к политической агитации в пользу и/или против какого-либо избирательного субъекта.

