Подсчитано 99,77% участков: Грузинская мечта — 48,16%, ЕНД – Сила в единстве — 27,12%

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, подсчитаны результаты с 99,77% (3 838) избирательных участков. По предварительным результатам, голоса между партиями распределились следующим образом:

Грузинская мечта — 48,16% (924 733 голоса);

ЕНД – Сила в единстве — 27,12% (520 806 голосов);

Европейская Грузия — 3,78% (72 539 голосов);

Лело за Грузию — 3,16% (60 653 голоса);

Альянс патриотов — 3,15% (60 434 голоса);

Стратегия Агмашенебели — 3,15% (60 423 голоса);

Гирчи — 2,89% (55 503 голоса);

Алеко Элисашвили – Граждане — 1,33% (25 501 голос);

Лейбористская партия — 1% (19217 голосов);

Единая Грузия — Демократическое движение — 0,85% (16 295 голосов).

