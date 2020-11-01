Избирательный участок, 31 октября, 2020 г., Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
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Подсчитано 99,77% участков: Грузинская мечта — 48,16%, ЕНД – Сила в единстве — 27,12%

01/11/2020 - 20:00
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По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, подсчитаны результаты с 99,77% (3 838) избирательных участков. По предварительным результатам, голоса между партиями распределились следующим образом:

  • Грузинская мечта — 48,16% (924 733 голоса);
  • ЕНД – Сила в единстве — 27,12% (520 806 голосов);
  • Европейская Грузия — 3,78% (72 539 голосов);
  • Лело за Грузию — 3,16% (60 653 голоса);
  • Альянс патриотов — 3,15% (60 434 голоса);
  • Стратегия Агмашенебели — 3,15% (60 423 голоса);
  • Гирчи — 2,89% (55 503 голоса);
  • Алеко Элисашвили – Граждане — 1,33% (25 501 голос);
  • Лейбористская партия — 1% (19217 голосов);
  • Единая Грузия — Демократическое движение — 0,85% (16 295 голосов).

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01/11/2020 - 20:00
11 Less than a minute

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