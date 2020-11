СГБ Грузии расследует дело о попытке свержения власти

Служба государственной безопасности Грузии заявила 6 ноября, что за месяц до парламентских выборов, 1 октября ведомство начало расследование «по факту попытки свержения государственной власти». Как заявляет ведомство, «конкретные лица в случае нежелательного исхода на парламентских выборах (31 октября) планировали насильственным путем свергнуть власть».

По сообщению СГБ, расследование ведется по части первой статьи 315 Уголовного кодекса Грузии, которая касается заговора с целью насильственного изменения конституционного строя Грузии, свержения или захвата государственной власти и карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Служба госбезопасности заявила, что вышеуказанные «конкретные лица», желающие свергнуть власть, «создавали мобильные группы из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и военных».

Сообщению Службы госбезопасности о расследовании предшествовало заявление исполнительного секретаря Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, который за день до парламентских выборов, 30 октября заявил, что лидеры нескольких оппозиционных партий готовили «революционный сценарий» прихода к власти. По словам Кобахидзе, за этим планом стояли министр внутренних дел правительства Единого национального движения Вано Мерабишвили, бывший министр образования Дмитрий Шашкин и генерал в отставке Дэви Чанкотадзе.

Кобахидзе был опрошен службой безопасности 5 ноября, во время чего он предоставил следственному органу список предполагаемых участников заговора.

Параллельно с заявлением Службы госбезопасности, 6 ноября телеканал «Имеди» опубликовал аудиозапись, размещенную на одном из украинских сайтов, в которой, предположительно, Темур Аласания, дядя бывшего президента Михаила Саакашвили, и Губаз Саникидзе, номер 16 в парламентском списке ЕНД говорят о необходимости формирования альтернативного правительства на фоне протестов оппозиции против «фальсификации» выборов. Подлинность записи не подтверждена.

После прихода к власти Грузинской мечты в 2012 году до сегодняшнего дня расследование попытки свержения власти началось уже четвертый раз, но дальше политических обвинений пока дело не пошло и до сих пор никто не был наказан.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)