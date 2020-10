АМЮГ опубликовала второй промежуточный доклад по мониторингу парламентских выборов

НПО Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) 12 октября опубликовала свой второй промежуточный доклад о мониторинге предстоящих парламентских выборов, назначенных на 31 октября. За отчетный период АМЮГ выявила 11 случаев угроз и насилия, 3 случая воспрепятствования проведению партийной кампании, 3 случая предполагаемого подкупа избирателей и по одному случаю предполагаемого игнорирования требования разграничения государства и партии.

Доклад охватывает нарушения, выявленные в сентябре. АМЮГ наблюдает за избирательным процессом в рамках долгосрочной миссии наблюдения с помощью 9 региональных мониторов в Тбилиси, Аджарии, Гуриа, Самегрело — Земо Сванети, Имерети, Шида Картли и Квемо Картли, Мцхета-Мтианети и Кахети.

Согласно докладу, в предвыборный период случаи политического давления и насилия по-прежнему остаются серьезной проблемой. Например: предполагаемое давление на активистов Лело со стороны правящей партии; Нападение на активистов Лело; Противостояние во время выдвижения мажоритарного кандидата от Лело в Зугдиди; Нападение на активиста партии Стратегия Агмашенебели; Предполагаемые угрозы и давление со стороны членов Грузинской мечты в Сакребуло Зугдиди на членов партии Лело; Нападение на активистов Лейбористской партии; Погром офиса ЕНД в Самгори; Нападение на активистов ЕНД; Инцидент с брошенными камнями в мажоритарного кандидата Национального движения в Глдани Нику Мелия; Драка между активистами ЕНД и Грузинской мечты в Болниси и Марнеули.

В контексте предполагаемого подкупа избирателей АМЮГ называет партию «Прогресс и свободу», входящую в блок ЕНД – Сила в единстве. Согласно докладу, компания PSP Pharma, принадлежащая учредителю партии Кахе Окриашвили, опубликовала рекламное объявление, согласно которому, без всяких наценок намерен завезти из Турции дорогостоящие лекарства для граждан.

В качестве примера игнорирования требования о разграничении государства и партии АМЮГ указывает на проект «Log-in Georgia», который будет финансироваться Всемирным банком в размере 40 миллионов долларов США. По заявлению организации, Администрация правительства 31 августа опубликовала заявление, в котором советник премьер-министра по экономическим вопросам Бека Лилуашвили рассказал о роли Фонда Карту, который «тесно связан» с председателем Грузинской мечты Бидзиной Иванишвили, и о потраченных им миллионах лари.

В качестве примеров препятствования избирательной кампании партии докладе называются созданные препятствия для партий «Лело» и «Единая Грузия — Демократическое движение». По заявлению АМЮГ, некоторые муниципалитеты также нарушили обязательство публиковать список зданий, выделенных для избирательной кампании.

