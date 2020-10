МВД задержало 2 человек по делу об избиении активистов ЕНД в Марнеули

По сообщению МВД Грузии, сотрудники ведомства задержали двух человек (Г.Ш. и Г.Дж.) по делу об избиении «активистов Национального движения и сопровождающих их лиц» 29 сентября в Марнеули.

По информации министерства, следствие установило, что один из задержанных (Г.Ш.) нанес словесное и физическое оскорбление члену окружной избирательной комиссии от Национального движения Лаше Квеладзе, его отцу Гиви Квеладзе, который является заместителем начальника предвыборного штаба той же партии и еще одному члену их семьи. Второй обвиняемый (Г.Дж.) во время драки избил только пострадавшего.

По сообщению Министерства внутренних дел, расследование ведется по части первой статьи 126 Уголовного кодекса Грузии, которая касается насилия и предусматривает максимальное наказание до 1 года лишения свободы.

Лаша Квеладзе и члены его семьи были избиты в Марнеули 29 сентября. Сам Квеладзе сообщил представителям СМИ, что они сидели в машине, во время чего на них напали около 100 человек и «физически расправились» с ними.

Пострадавший во время инцидента в Марнеули Лаша Квеладзе сегодня откликнулся на задержание правоохранителями двух лиц, и потребовал задержания организатора противостояния, произошедшего 29 сентября, и других участников насилия, в том числе, председателя Сакребуло (муниципальное собрание) Марнеули Амирана Гиоргадзе.

29 сентября обстановка в Марнеули весь день была напряженной. Между активистами оппозиционного Национального движения и правящей Грузинской мечты на месте возникло противостояние. При освещении событий были избиты также журналисты и операторы, а также представитель наблюдательной организации.

