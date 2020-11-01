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Оппозиционные политические партии начинают акции протеста

01/11/2020 - 18:23
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Оппозиционные политические партии, в том числе Единое национальное движение, Европейская Грузия, Лело, Лейбористская партия и Стратегия Агмашенебели протестуют против результатов парламентских выборов 31 октября на проспекте Руставели в Тбилиси и выражают недоверие первоначальным данным, опубликованным Центральной избирательной комиссией, согласно которым, в результате прошедших в субботу парламентских выборов лидирует Грузинская мечта 48,07%-ми.

Оппозиционные партии объявили о планах начала акций протеста сразу после того, как Центральная избирательная комиссия опубликована предварительные результаты выборов. Оппозиция обвинила правящую команду в «захвате власти».

Сегодня в 16:00 на проспекте Руставели в столице Грузии начали собираться представители оппозиционных партий и их сторонники. В эти минуты территория перед зданием Парламента перекрыта, и лидеры оппозиции обращаются к собравшимся. Они акцентируют внимание на незаконности результатов выборов и заявляют о важности защиты голосов. «Борьба до победы», — заявляют лидеры оппозиции.

Перед началом акции протеста представители оппозиционных партий собрались в офисе Лейбористской партии и составили план действий, с которым ознакомят общественность на сегодняшней акции.

8 ноября оппозиция планирует масштабную акцию.

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01/11/2020 - 18:23
16 1 minute read

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