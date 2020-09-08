Выдвижение мажоритарных кандидатов Альянсом патриотов. 8 сентября, 2020 г. Фото: Кадр из онлайн-трансляции со страницы Ильи Чачибаия в Facebook
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Альянс патриотов представил кандидатов в мажоритарные депутаты

08/09/2020 - 23:28
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Альянс патриотов Грузии на проведенном 8 сентября мероприятии в Тбилиси представил кандидатов в мажоритарные депутаты Парламента Грузии и Верховного совета автономной республики Аджария. В то же время на презентации было объявлено, что вместе с «Альянсом патриотов» на этих выборах будет бороться «Левый альянс».

В избирательных округах столицы мажоритарными кандидатами от «Альянса патриотов» будут:

  • Мтацминда — Малхаз Топурия;
  • Ваке — Нана Девдариани;
  • Сабуртало — Каха Дзагания (Левый Альянс);
  • Дидубе-Чугурети — Арчил Бенидзе;
  • Надзаладеви — Ирма Инашвили;
  • Глдани — Мераб Чикашвили;
  • Самгори — Гурам Николеишвили.

За пределами Тбилиси с партийным мандатом в мажоритарные депутаты будут баллотироваться:

  • Мцхета, Душети, Тианети, Казбеги — Сосо Шатберашвили (Левый Альянс);
  • Гурджаани, Сагареджо, Дедоплисцкаро, Сигнаги — Сослан Гарсеванишвили;
  • Телави, Ахмета, Кварели, Лагодехи — Сосо Парциканашвили;
  • Гори и Каспи — Коба Мазанашвили;
  • Озургети, Ланчхути, Чохатаури — Шота Гогиберидзе;
  • Чиатура, Сачхере, Харагаули — Георгий Касрадзе;
  • Рустави — Паата Джибладзе;
  • Марнеули и Гардабани — Махир Юсупов;
  • Ахалкалаки и Ниноцминда — Арташе Сакопиани;
  • Зугдиди — Отар Читанава;
  • Мартвили, Абаша, Чхороцку, Цаленджиха — Виктор Цаава;
  • Поти, Хоби, Сенаки — Теймураз Панчулия;
  • Амбролаури, Они, Цагери, Лентехи, Местиа — Иракли Саглиани;
  • Кобулети — Амиран Такидзе;
  • Батуми — Зураб Габаидзе;
  • Хелвачаури, Кеда, Шуахеви, Хуло — Зорбег Беридзе.

В то же время за мандаты мажоритарных депутатов в Верховном Совете Аджарии от партии будут баллотироваться:

  • Кобулети — Гульнара Басиладзе
  • Батуми — Джумбер Такидзе
  • Хелвачаури, Кеда, Шуахеви, Хуло — Давид Давитадзе

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08/09/2020 - 23:28
27 1 minute read

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