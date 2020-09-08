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Альянс патриотов представил кандидатов в мажоритарные депутаты
Альянс патриотов Грузии на проведенном 8 сентября мероприятии в Тбилиси представил кандидатов в мажоритарные депутаты Парламента Грузии и Верховного совета автономной республики Аджария. В то же время на презентации было объявлено, что вместе с «Альянсом патриотов» на этих выборах будет бороться «Левый альянс».
В избирательных округах столицы мажоритарными кандидатами от «Альянса патриотов» будут:
- Мтацминда — Малхаз Топурия;
- Ваке — Нана Девдариани;
- Сабуртало — Каха Дзагания (Левый Альянс);
- Дидубе-Чугурети — Арчил Бенидзе;
- Надзаладеви — Ирма Инашвили;
- Глдани — Мераб Чикашвили;
- Самгори — Гурам Николеишвили.
За пределами Тбилиси с партийным мандатом в мажоритарные депутаты будут баллотироваться:
- Мцхета, Душети, Тианети, Казбеги — Сосо Шатберашвили (Левый Альянс);
- Гурджаани, Сагареджо, Дедоплисцкаро, Сигнаги — Сослан Гарсеванишвили;
- Телави, Ахмета, Кварели, Лагодехи — Сосо Парциканашвили;
- Гори и Каспи — Коба Мазанашвили;
- Озургети, Ланчхути, Чохатаури — Шота Гогиберидзе;
- Чиатура, Сачхере, Харагаули — Георгий Касрадзе;
- Рустави — Паата Джибладзе;
- Марнеули и Гардабани — Махир Юсупов;
- Ахалкалаки и Ниноцминда — Арташе Сакопиани;
- Зугдиди — Отар Читанава;
- Мартвили, Абаша, Чхороцку, Цаленджиха — Виктор Цаава;
- Поти, Хоби, Сенаки — Теймураз Панчулия;
- Амбролаури, Они, Цагери, Лентехи, Местиа — Иракли Саглиани;
- Кобулети — Амиран Такидзе;
- Батуми — Зураб Габаидзе;
- Хелвачаури, Кеда, Шуахеви, Хуло — Зорбег Беридзе.
В то же время за мандаты мажоритарных депутатов в Верховном Совете Аджарии от партии будут баллотироваться:
- Кобулети — Гульнара Басиладзе
- Батуми — Джумбер Такидзе
- Хелвачаури, Кеда, Шуахеви, Хуло — Давид Давитадзе
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