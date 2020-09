Альянс патриотов представил кандидатов в мажоритарные депутаты

Альянс патриотов Грузии на проведенном 8 сентября мероприятии в Тбилиси представил кандидатов в мажоритарные депутаты Парламента Грузии и Верховного совета автономной республики Аджария. В то же время на презентации было объявлено, что вместе с «Альянсом патриотов» на этих выборах будет бороться «Левый альянс».

В избирательных округах столицы мажоритарными кандидатами от «Альянса патриотов» будут:

Мтацминда — Малхаз Топурия;

Ваке — Нана Девдариани;

Сабуртало — Каха Дзагания (Левый Альянс);

Дидубе-Чугурети — Арчил Бенидзе;

Надзаладеви — Ирма Инашвили;

Глдани — Мераб Чикашвили;

Самгори — Гурам Николеишвили.

За пределами Тбилиси с партийным мандатом в мажоритарные депутаты будут баллотироваться:

Мцхета, Душети, Тианети, Казбеги — Сосо Шатберашвили (Левый Альянс);

Гурджаани, Сагареджо, Дедоплисцкаро, Сигнаги — Сослан Гарсеванишвили;

Телави, Ахмета, Кварели, Лагодехи — Сосо Парциканашвили;

Гори и Каспи — Коба Мазанашвили;

Озургети, Ланчхути, Чохатаури — Шота Гогиберидзе;

Чиатура, Сачхере, Харагаули — Георгий Касрадзе;

Рустави — Паата Джибладзе;

Марнеули и Гардабани — Махир Юсупов;

Ахалкалаки и Ниноцминда — Арташе Сакопиани;

Зугдиди — Отар Читанава;

Мартвили, Абаша, Чхороцку, Цаленджиха — Виктор Цаава;

Поти, Хоби, Сенаки — Теймураз Панчулия;

Амбролаури, Они, Цагери, Лентехи, Местиа — Иракли Саглиани;

Кобулети — Амиран Такидзе;

Батуми — Зураб Габаидзе;

Хелвачаури, Кеда, Шуахеви, Хуло — Зорбег Беридзе.

В то же время за мандаты мажоритарных депутатов в Верховном Совете Аджарии от партии будут баллотироваться:

Кобулети — Гульнара Басиладзе

Батуми — Джумбер Такидзе

Хелвачаури, Кеда, Шуахеви, Хуло — Давид Давитадзе

