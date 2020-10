ISFED представил первый промежуточный доклад по предвыборному мониторингу соцсетей

Неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) опубликовала свой первый промежуточный доклад о предвыборном мониторинге социальных сетей.

В докладе говорится, что в предвыборный период наблюдается активизация политических партий и кандидатов в Facebook. Кроме того, некоторые из них используют также другие платформы социальных сетей для предвыборной кампании, включая Instagram, Telegram, Viber и TikTok.

ISFED проанализировал 14 290 публичных сообщений (постов), опубликованных с 1 июня по 31 августа. Организация отслеживала 452 страницы политических партий, мажоритарных кандидатов и политических лидеров в Facebook, а также 127 официальных страниц органов местного самоуправления.

В рамках мониторинга ISFED выявил: 16 страниц в поддержку оппозиционных партий; 37 страниц, открыто дискредитирующие оппозицию; 11 страниц в поддержку властей; 32 страницы, открыто дискредитирующие правящую партию и правительство; 10 страниц фальшивых СМИ в пользу власти и 2 страницы фальшивых СМИ в поддержку оппозиции.

Согласно докладу, на официальных страницах государственных ведомств в Facebook наблюдается «косвенная агитация» в пользу правящей партии. Например, муниципалитеты в опубликованных 133 сообщениях использовали хэштег #узнайчтоделается, что откликается на страницу, созданную в поддержку «Грузинской мечты» в Facebook «Что делается», часть сообщений на которой спонсируются, а плательщиком суммы указана партия Грузинская мечта.

Кроме того, ISFED установил, что на страницах, направленных против оппозиции, наблюдаются признаки организованности и координации. Такие признаки менее заметны на страницах, направленных против власти.

В организации отмечают, что помимо страниц Facebook, для дискредитации и поддержки политических субъектов также активно используются группы Facebook. Согласно докладу, открыто дискредитирующие группы в Facebook действуют в основном против двух политических партий — Грузинской мечты и Единого национального движения.

По данным организации, среди групп поддержки большинство связано с Единым национальным движением. Всего было выявлено 58 таких публичных групп, насчитывающих 391 491 члена. С Грузинской мечтой аффилированы 33 группы, в которых насчитывается всего 369 172 участника.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)