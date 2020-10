Грузинская мечта лидирует по размеру пожертвований

По данным Службы государственного аудита, в период с 1 по 21 сентября политические партии и независимые кандидаты в мажоритарные депутаты получили в виде пожертвований в общей сложности 9 773 788 лари.

По информации Службы государственного аудита, за этот период 32 из 61 проверенной партии, а также 4 из 9 независимых мажоритарных кандидатов вообще не получили никаких пожертвований.

За отчетный период самое крупное пожертвование — 5 336 450 лари было получено Грузинской мечтой, что составляет около 55% от общего объема пожертвований.

Что касается оппозиционных партий, то, по информации Службы государственного аудита, партия «Лело за Грузию» получила 1 019 154 лари, что составляет 11% от общей суммы пожертвований. Затем идет «Стратегия Агмашенебели» с 959 879 лари (10%).

По данным Службы аудита, наибольший размер пожертвований из парламентских оппозиционных партий — 694 261 лари (7%) — получила Европейская Грузия. Затем идут Альянс патриотов — 486 500 лари (5%) и Единое национальное движение — 450 419 лари (4,6%).

Согласно той же информации, 92% от общего объема пожертвований на кампанию получили «Грузинская мечта», «Лело за Грузию», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия», «Альянс патриотов» и «Национальное движение». При этом юридические лица жертвовали деньги только «Грузинской мечте» и «Национальному движению».

Политическая реклама

По информации Службы государственного аудита, политические партии и независимые кандидаты в мажоритарные депутаты потратили на политическую рекламу 6 369 113 лари.

Больше всего денег на рекламу потратила Грузинская мечта — 3 197 851 лари, что составляет 50% от общей суммы, потраченной на рекламу. Далее следует Стратегия Агмашенебели — 913 272 лари (14%) и Лело за Грузию — 667 286 лари (10%).

Парламентские оппозиционные партии — Европейская Грузия, Альянс патриотов и Национальное движение — потратили на рекламу 539 905 лари, 473 351 лари и 188 088 лари (8%, 7% и 3%), соответственно.

Как и полученные пожертвования, «Грузинская мечта», «Лело за Грузию», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия», «Альянса патриотов» и «Единое национальное движение» потратили 94% от общей суммы, потраченной на рекламу. Из них только «Грузинская мечта» и «Стратегия Агмашенебели» воспользовались платной телерекламой.

