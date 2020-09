Политические рейтинги и экономические вопросы в результатах опроса по заказу МРИ

Согласно результатам опроса общественного мнения, которые были опубликованы 17 сентября Международным республиканским институтом (МРИ) США, если бы парламентские выборы проводились на этой неделе, 36% респондентов проголосовали бы за Грузинскую мечту и 15% — за Единое национальное движение. По 4% опрошенных поддерживают Европейскую Грузию, «Стратегию Агмашенебели» и Альянс патриотов, 3% — Лейбористскую партию, по 2% — партию Алеко Элисашвили «Граждане», Гирчи и Лело. В том же опросе 3% заявили, что не будут голосовать ни за кого, 23% не знают/отказались отвечать.

По мнению 54% опрошенных, страна развивается в неправильном направлении (в октябре этот показатель составлял 68%), а 35% — считает наоборот (в октябре — 22%). Молодые граждане (18-29 лет) в большей степени указывают на развитие страны в правильном направлении (39% — в правильном направлении, 50% — в неправильном направлении), тогда как граждане старше 50 лет выражают немного иное мнение (33% — в правильном направлении, 56% — в неправильном направлении).

В рамках опроса респондентов также спрашивали о демократической ситуации в стране. 11% заявили, что очень довольны демократической ситуацией в стране (октябрь 2019 г. — 9%), 40% в некоторой степени удовлетворены (октябрь 2019 г. — 33%), 25% больше недовольны (октябрь 2019 г. — 27%), 19% очень недовольны (октябрь 2019 г. — 24%). Примечательно, что респонденты старше 50 лет более недовольны демократической ситуацией в стране, чем молодежь.

Опрос общественного мнения был проведен по заказу Международного республиканского института (МРИ) США в период с 4 по 24 августа 2020 г. Компанией Балтийские исследования (The Gallup), и в его рамках были опрошены 1500 человек с избирательным правом, путем прямого интервью, в масштабах Грузии (за исключением оккупированных территорий). По словам авторов опроса, средняя погрешность результатов составляет +/- 2,5%. Проведение опроса финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID). Исследование IRI: общество удовлетворено реакцией правительства на Ковид-19, но обеспокоено экономикой Опрос общественного мнения был проведен по заказу Международного республиканского института (МРИ) США в период с 4 по 24 августа 2020 г. Компанией Балтийские исследования (The Gallup), и в его рамках были опрошены 1500 человек с избирательным правом, путем прямого интервью, в масштабах Грузии (за исключением оккупированных территорий). По словам авторов опроса, средняя погрешность результатов составляет +/- 2,5%. Проведение опроса финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).

Октябрьские парламентские выборы, политические партии

Согласно результатам опроса, 74% респондентов с большей вероятностью пойдут на избирательные участки на октябрьских парламентских выборах, а 16% — скорее да, чем нет.

72% респондентов заявили, что их решение на предстоящих выборах повлияет экономическая политика партии, 56% заявили, что здравоохранение и безопасность, для 17% решающее значение будет иметь политика образования, 13% с этой точки зрения назвали реформу судебной системы, 10% — внешнюю политику (респонденты имели возможность выбрать два варианта ответа на каждый вопрос).

Также 33% опрошенных заявили, что на их выбор будут влиять личные характеристики кандидатов, выдвинутых политическими партиями, 23% назвали прошлую деятельность партий, 15% — партийную принадлежность кандидатов, а для 14% в этом отношении важным будет платформа/программа/обещания.

На вопрос, осведомлены ли они об избирательных программах партий и кандидатов, которые баллотируются в их городах/регионах/селах, 7% ответили, что они знакомы очень хорошо, 35% — отчасти знакомы, 25% — более не знакомы и 26% — совершенно не знакомы.

44% респондентов считают, что после выборов премьер-министр страны должен быть назначен парламентским большинством, 36% считают, что многопартийной коалицией, а 20% — не знают.

В то же время 17% респондентов считают, что увеличение числа депутатов, избираемых по пропорциональным правилам в Парламент (с 77 до 120), положительно скажется на демократическом развитии страны; 38% считают, что от этого будет какой-то положительный эффект; по мнению 12%, боле негативный эффект; 6% считают, что очень негативный; 27% не знают/отказываются отвечать.

Реагирование на Ковид-19

37% респондентов очень довольны ответными мерами правительства на Ковид-19, 45% — довольны в определенной степени, а еще 11% и 6% — недовольны и очень недовольны.

Что касается реакции правительства на экономические последствия Ковид-19, то 15% респондентов очень довольны, 40% довольны в определенной степени, 24% еще более недовольны, и 19% — очень недовольны. Результаты исследования показывают, что сельское население более удовлетворено усилиями правительства в этом направлении, чем жители Тбилиси.

22% опрошенных называют борьбу с Ковид-19 главным достижением правительства Грузинской мечты, 12% — здравоохранение, 4% — инфраструктуру, 4% — стабильность. 26% считают, что у правительства Грузинской мечты нет достижений, 17% не знают/отказываются отвечать. В качестве главной неуспеха правительства респонденты назвали безработицу (10%), экономическое положение (9%), невыполненные обещаний (9%) и рост преступности (6%). (По мнению 9%, у действующей власти неуспеха не было ни в одном направлении. 25% не имеют ответа.

2% оценивают ситуацию в домашних хозяйствах очень хорошо, 39% — в определенной степени положительно, 36% — более плохо, 22% — очень плохо.

32% респондентов заявили, что пандемия Ковид-19 не повлияла на экономическое положение домохозяйств, 39% заявили, что положение в определенной степени ухудшилось, а 25% заявили, что оно значительно ухудшилось. В то же время мнее 1% заявили, что положение домашних хозяйств значительно улучшилось на фоне пандемии, а 3% заявили, что оно улучшилось в определенной степени.

Безработица и экономические вопросы

Говоря о различных проблемах в сельской и городской местности, 25% респондентов в качестве основной проблемы назвали безработицу, 12% — питьевую воду, 7% — экономику, а по 5% — дороги и экологию.

По мнению 31% респондентов, основной проблемой для домохозяйств является безработица, по мнению 15% — экономика, а 8% и 6% — бедность и низкие зарплаты.

Источник информации и доверие к СМИ

40% опрошенных больше всего доверяют телеканалу «Имеди», телекомпании «Мтавари архи» — 16%, телеканалу «Рустави 2» — 11%, телеканалу «Пирвели» — 5%, а 19% — никому.

38% респондентов используют социальные сети для получения информации о политических партиях и кандидатах, а 61% — нет. С точки зрения использования социальных сетей выделяется молодое поколение (58%), чем граждане старше 50 лет (21%).

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)