Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября

По решению президента Грузии Саломе Зурабишвили от 31 августа, выборы в Парламент Грузии и Верховный совет Автономной Республики Аджария состоятся 31 октября.

В опубликованном сегодня заявлении президент Зурабишвили подчеркнула «особую важность» предстоящих выборов и призвала общественность «мирно» провести выборы.

«Как и несколько месяцев назад, сегодня наше общество показало миру, что оно может справиться с такой серьезной эпидемией, и продемонстрировало со своим высоким общественным самосознанием, что мы — ответственные граждане. Именно также мы должны провести выборы», — сказала президент.

«Тем самым мы в очередной раз подтвердим нашу демократичность… мы сможем это сделать», — добавила она.

С определением даты выборов официально начался период предвыборной кампании и задействованы обязательства по Избирательному кодексу для политических партий.

На парламентских выборах 31 октября граждане изберут 120 депутатов по пропорциональным и 30 депутатов по мажоритарным правилам. Верховный Совет Аджарии будет укомплектован из 18 депутатов, избранных по пропорциональной системе и 3 депутатов — по мажоритарным правилам.

