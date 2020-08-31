Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября
По решению президента Грузии Саломе Зурабишвили от 31 августа, выборы в Парламент Грузии и Верховный совет Автономной Республики Аджария состоятся 31 октября.
В опубликованном сегодня заявлении президент Зурабишвили подчеркнула «особую важность» предстоящих выборов и призвала общественность «мирно» провести выборы.
«Как и несколько месяцев назад, сегодня наше общество показало миру, что оно может справиться с такой серьезной эпидемией, и продемонстрировало со своим высоким общественным самосознанием, что мы — ответственные граждане. Именно также мы должны провести выборы», — сказала президент.
«Тем самым мы в очередной раз подтвердим нашу демократичность… мы сможем это сделать», — добавила она.
С определением даты выборов официально начался период предвыборной кампании и задействованы обязательства по Избирательному кодексу для политических партий.
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