Фото: president.gov.ge
Новости

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября

31/08/2020 - 18:13
0 Less than a minute

По решению президента Грузии Саломе Зурабишвили от 31 августа, выборы в Парламент Грузии и Верховный совет Автономной Республики Аджария состоятся 31 октября.

В опубликованном сегодня заявлении президент Зурабишвили подчеркнула «особую важность» предстоящих выборов и призвала общественность «мирно» провести выборы.

«Как и несколько месяцев назад, сегодня наше общество показало миру, что оно может справиться с такой серьезной эпидемией, и продемонстрировало со своим высоким общественным самосознанием, что мы — ответственные граждане. Именно также мы должны провести выборы», — сказала президент.

«Тем самым мы в очередной раз подтвердим нашу демократичность… мы сможем это сделать», — добавила она.

С определением даты выборов официально начался период предвыборной кампании и задействованы обязательства по Избирательному кодексу для политических партий.

На парламентских выборах 31 октября граждане изберут 120 депутатов по пропорциональным и 30 депутатов по мажоритарным правилам. Верховный Совет Аджарии будет укомплектован из 18 депутатов, избранных по пропорциональной системе и 3 депутатов — по мажоритарным правилам.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags

მსგავსი/Related

Photo of Новая перестановка – ЕНД выдвинуло своего мажоритарного кандидата в Исани

Новая перестановка – ЕНД выдвинуло своего мажоритарного кандидата в Исани

28/08/2020 - 17:38
Photo of Партия Элисашвили «Граждане» выдвинула мажоритарных кандидатов в Имерети

Партия Элисашвили «Граждане» выдвинула мажоритарных кандидатов в Имерети

27/08/2020 - 18:29
Photo of Оппозиция критикует инициированные правящей партией изменения в Избирательный кодекс

Оппозиция критикует инициированные правящей партией изменения в Избирательный кодекс

27/08/2020 - 15:07
Photo of Принуждение, запугивание избирателей и нарушение тайны голосования становятся уголовно наказуемыми

Принуждение, запугивание избирателей и нарушение тайны голосования становятся уголовно наказуемыми

26/08/2020 - 17:41
Back to top button
Close