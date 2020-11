Заявление Григола Вашадзе вызвало растерянность в оппозиции

После того, как заявление лидера ЕНД Григола Вашадзе о переносе происходящих в стране процессов в связи с акциями протеста за стол переговоров вызвало растерянность в рядах Единого национального движения и всего оппозиционного спектра, председателю ЕНД пришлось дать дополнительные пояснения.

Основные оппозиционные партии, которые не признали результаты парламентских выборов, прошедших 31 октября, и отказываются войти в Парламент, начиная с самого дня выборов провели несколько акций протеста с требованием назначения новых выборов.

Вашадзе отметил в своем заявлении, что процесс должен перейти за стол переговоров из-за «тяжелейших вызовов», связанных с экономическими, социально-политическими, демографическими проблемами и пандемией Ковид-19. «Я обращаюсь ко всем политическим партиям: мы должны срочно перенести процесс за стол переговоров, заменить улицу трибуной всех уровней законодательных органов и призвать все силы вывести государство из глубокого кризиса», — сказал он.

Повторив одно из главных требований оппозиции об отставке председателя Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания, Вашадзе подчеркнул необходимость пересмотра спорных избирательных участков вместе со стратегическими партнерами и завершения процесса рассмотрения жалоб оппозиции в судах. По его словам, это станет средством завершения политического кризиса, а также справедливой победы оппозиции и получения большинства в Парламенте.

Это заявление, которое стало неожиданностью для других лидеров ЕНД, вызвало гнев однопартийцев Вашадзе и других оппозиционных политиков.

«Очень жаль, что председатель партии делает такое заявление без обсуждения», — сказала представитель ЕНД Хатиа Деканоидзе, добавив, что никто не выступает против переговоров, а «только на условиях, которые разделяет весь оппозиционный спектр».

Пояснения Вашадзе

Для прояснения растерянности в рядах оппозиции Вашадзе разместил на своей странице в Facebook еще одно заявление, в котором дополнительно пояснил, протесты граждан должны продолжаться и что к ним необходимо добавить политический компонент проведения справедливых выборов при посредничестве стратегических союзников. По его же словам, до завершения переговоров оппозиция не должна принимать участия во втором туре парламентских выборов и не должна входить в Парламент.

Такое объяснение, похоже, удовлетворило лидеров оппозиции и членов Национального движения. Бывший президент Грузии и лидер Национального движения Михаил Саакашвили ответил на заявление Вашадзе в Facebook и заявил, что «полностью» с ним согласен.

Еще один представитель Единого национального движения Хатиа Деканоидзе, которая вышла на второе место в Исанском мажоритарном округе и которой во втором туре придется противостоять кандидату Грузинской мечты, пояснила, что первое заявление Вашадзе давало возможности для интерпретаций, в том числе и по поводу вхождения Национального движения в Парламент, но второе заявление внесло ясность в этот вопрос, в частности, относительно дальнейших протестов.

Один из лидеров другой оппозиционной партии Европейская Грузия Давид Бакрадзе заявил, что «теми объяснениями, которые были даны позже, эта тема исчерпана».

Реакции других оппозиционных партий

Европейская Грузия вместе с еще тремя другими оппозиционными партиями — Гирчи, Лело за Грузию и Стратегия Агмашенебели — выступила с отдельным заявлением, в котором партии вновь повторили, что не признают легитимности результатов выборов и объявляют бойкот Парламенту и второму туру выборов.

В совместном заявлении говорится, что партии будут продолжать мирные протесты и переговоры должны основываться на трех их требованиях. Это: новые выборы, смена администрации ЦИК и освобождение «политзаключенных».

Различные позиции внутри оппозиции

Несмотря на то, что оппозиция одобрила второе заявление Вашадзе, разногласия в позициях оппозиционных политиков по-прежнему сохраняются.

Хотя во втором заявлении Вашадзе содержались некоторые предварительные условия для участия ЕНД во втором туре, другие члены ЕНД и лидеры оппозиции заявляют, что их требование о проведении новых выборов и отказе от участия во втором туре остается в силе.

Со своей стороны, правящая партия призывает оппозицию к переговорам с участием иностранных дипломатов, однако не видно никаких признаков, что она готова согласиться хотя бы на какое-либо из трех требований оппозиции.

В такой обстановке оппозиция планирует две масштабных акции протеста, в том числе, устроить «живую цепь» 21 ноября, в день второго тура прошедших парламентских выборов.

