Фото: facebook.com/პარტია-სამართლიანობისთვის-For-Justice
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Партия «За справедливость» представила партийный список

13/10/2020 - 18:52
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Партия «За справедливость», которую учредила бывший депутат Грузинской мечты Эка Беселия, представила в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) пропорциональный избирательный список к парламентским выборам 31 октября, первым номером в котором является сама Эка Беселия.

Ниже представлена первая двадцатка пропорционального списка партии:

  1. Эка Беселия;
  2. Иасе Зауташвили;
  3. Джавара Угрехелидзе;
  4. Заза Церетели;
  5. Теймураз Робакидзе;
  6. Донара Шонава;
  7. Севериан Джугели;
  8. Иосеб Дарсавелидзе;
  9. Экатерине Махарашвили;
  10. Нугзар Ломишвили;
  11. Нино Орагвелидзе;
  12. Илиа Джгаркава;
  13. Маринэ Кочладзе;
  14. Хатуна Киркитадзе;
  15. Давид Гватуа;
  16. Екатерина Берберашвили;
  17. Шорена Давитаия;
  18. Вахтанг Шартава;
  19. Тамила Ломишвили;
  20. Наили Николеишвили.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:

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13/10/2020 - 18:52
2 1 minute read

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