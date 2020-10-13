Партия «За справедливость» представила партийный список
Партия «За справедливость», которую учредила бывший депутат Грузинской мечты Эка Беселия, представила в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) пропорциональный избирательный список к парламентским выборам 31 октября, первым номером в котором является сама Эка Беселия.
Ниже представлена первая двадцатка пропорционального списка партии:
- Эка Беселия;
- Иасе Зауташвили;
- Джавара Угрехелидзе;
- Заза Церетели;
- Теймураз Робакидзе;
- Донара Шонава;
- Севериан Джугели;
- Иосеб Дарсавелидзе;
- Экатерине Махарашвили;
- Нугзар Ломишвили;
- Нино Орагвелидзе;
- Илиа Джгаркава;
- Маринэ Кочладзе;
- Хатуна Киркитадзе;
- Давид Гватуа;
- Екатерина Берберашвили;
- Шорена Давитаия;
- Вахтанг Шартава;
- Тамила Ломишвили;
- Наили Николеишвили.
Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.
Все подробности о предстоящих парламентских выборах смотрите по ссылке ниже:
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