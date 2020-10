Партия «За справедливость» представила партийный список

Партия «За справедливость», которую учредила бывший депутат Грузинской мечты Эка Беселия, представила в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) пропорциональный избирательный список к парламентским выборам 31 октября, первым номером в котором является сама Эка Беселия.

Ниже представлена первая двадцатка пропорционального списка партии:

Эка Беселия; Иасе Зауташвили; Джавара Угрехелидзе; Заза Церетели; Теймураз Робакидзе; Донара Шонава; Севериан Джугели; Иосеб Дарсавелидзе; Экатерине Махарашвили; Нугзар Ломишвили; Нино Орагвелидзе; Илиа Джгаркава; Маринэ Кочладзе; Хатуна Киркитадзе; Давид Гватуа; Екатерина Берберашвили; Шорена Давитаия; Вахтанг Шартава; Тамила Ломишвили; Наили Николеишвили.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

