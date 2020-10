Посол ЕС говорит о парламентских выборах 31 октября

Посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил 29 октября, что «то, что произойдет в день выборов, будет иметь большое значение», добавив, что «многое будет зависеть от политических партий, которые должны продолжить работу со своими активистами и сторонниками для соблюдения высочайших этических стандартов».

Хартцель сказал, что за инцидентами и нарушением правил кампании «должно последовать серьезное реагирование и расследование и в период после выборов», и подчеркнул, что «прозрачные и эффективные следственные меры являются частью полного избирательного процесса и повлияют на окончательную оценку выборов и на установление стандартов для будущих выборов».

Посол ЕС призвал партии избегать «физической конфронтации и эскалации», добавив, что «целью должно быть безопасное и свободное от давления пространство вокруг избирательных участков».

В своем заявлении посол также говорил о промежуточном докладе БДИПЧ, отметив, что «в результате выполнения предыдущих рекомендаций БДИПЧ было улучшено законодательство, регулирующее выборы, но, к сожалению, ряд рекомендаций остался неучтенным».

Он выразил надежду, что «следующим логическим шагом будет проведение более конструктивных дебатов по политическим программам и улучшенная культура достижения консенсуса, поскольку эта страна переходит к полностью пропорциональным выборам в 2024 году».

