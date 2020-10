Лело представила партийный список к парламентским выборам

Партия «Лело за Грузию» представила полный партийный список к предстоящим 31 октября парламентским выборам, который возглавляет председстель партии, один из учредителей TBC банка Мамука Хазарадзе. Вторым номером за ним следует Бадри Джапаридзе, генеральный секретарь партии «Лело» и мажоритарный кандидат от партии в Сабуртало, Тбилиси.

Ниже представлены 139 кандидатов из партийного списка Лело:

Мамука Хазарадзе;

Бадри Джапаридзе;

Давид Усупашвили;

Ана Нацвлишвили;

Ираклий Купрадзе;

Пикрия Чихрадзе;

Каха Кожоридзе;

Григол Гегелия;

Левани Коберидзе;

Саба Буадзе;

Гигла Микаутадзе;

Лана Галдава;

Тамаз Датунашвили;

Леван Самушия;

Георгий Мордехашвили;

Медея Метревели;

Мамука Кацитадзе;

Малхаз Вахтангашвили;

Софио Шаманиди;

Георгий Сиоридзе;

Николоз Черкезишвили;

Тамар Шавгулидзе;

Георгий Канашвили;

Александр Ахвледиани;

Джамбул Хозреванидзе;

Мурад Мурадов;

Екатерине Квливидзе;

Паата Цивадзе;

Сосо Липартелиани;

Тамар Белкания;

Папуна Коберидзе;

Каха Хазарадзе;

Георгий Барамия;

Ана Бибилашвили;

Ираклий Талахадзе;

Торнике Арткмеладзе;

Георгий Челидзе;

Медеа Мачавариани;

Георгий Окроашвили;

Вахтанг Сургуладзе;

Леван Гогава;

Тинатин Маргалитадзе;

Вахтанг Хмаладзе;

Ника Жгерия;

Кетеван Жвания-Тайсон;

Давид Бегиашвили;

Давид Дзидзишвили;

Элизбар Макарадзе;

Кетеван Криалашвили;

Автандил Давитадзе;

Важа Самадбегишвили;

Давид Гелашвили;

Димитри Абашидзе;

Екатерине Диасамидзе;

Гуло Зумбадзе;

Зураб Чикваидзе;

Леван Асланишвили;

Тамар Боковели;

Тамари Ромелашвили;

Кахабер Жгенти;

Григоли Нишнианидзе;

Мамука Мамаладзе;

Каха Гиоргадзе;

Нино Шатиришвили;

Леван Цхададзе;

Гоги Барбакадзе;

Инга Маградзе;

Малхаз Чхиквадзе;

Ираклий Носелидзе;

Тенгиз Кочуа;

Бидзина Каличава;

Майя Чхартишвили;

Ваче Чинчаладзе;

Роман Казарови;

Манана Тевзадзе;

Бесик Мешвелиани;

Николоз Махарадзе;

Джумбер Инасаридзе;

Давид Чумбуридзе;

Нино Чачиашвили;

Каха Гвелебиани;

Рашад Курбанов;

Валериан Двали;

Екатерина Кванталиани;

Давид Гелашвили;

Манучар Саралидзе;

Каха Сиоридзе;

Юрий Купрадзе;

Нанули Мшвениерадзе;

Тамаз Давладзе;

Нино Кирвалидзе;

Владимир Макаридзе;

Тамар Корганашвили;

Коба Пачошвили;

Заза Хосиашвили;

Давид Аспанидзе;

Лия Роинишвили;

Нино Катамадзе;

Георгий Бердзенишвили;

Нана Глонти;

Георгий Хвистани;

Мамука Чачиашвили;

Гиви Джулакидзе;

Софио Басилашвили;

Ираклий Хазарадзе;

Георгий Надирадзе;

Мака Чачанидзе;

Ираклий Дадиани;

Шота Багатурия;

Вахтанг Чхеидзе;

Омар-Николоз Микелтадзе;

Татия Джимшиташвили;

Теймураз Пирвелашвили;

Тамила Жоржолиани;

Резо Аиозба;

Торнике Джикия;

Ираклий Кадеишвили;

Лаша Маргиани;

Георгий Тодадзе;

Ани Миротадзе;

Кетеван Бузариашвили;

Вахтанг Джишкариани;

Тамари Гиоргашвили;

Эка Гиоргобиани;

Георгий Бичиашвили;

Нодар Джапаридзе;

Эка Асланиди;

Мариам Мамучашвили;

Тамари Эдишерашвили;

Торнике Чиковани;

Торнике Касрадзе;

Гела Топурия;

Шота Чахвадзе;

Тамари Далакишвили;

Роберт Шаламберидзе;

Лаша Цатава;

Изольда Ломидзе;

Ираклий Чичинадзе;

Теймураз Нергадзе.

Согласно поправкам к Конституции, которые были приняты Парламентом недавно, парламентские выборы 31 октября будут проводиться по формуле 120/30, что означает, что избиратели изберут 120 (вместо 77) из 150 депутатов по пропорциональной системе и 30 (вместо 73) по мажоритарным правилам. В то же время, партия, набравшая менее 40% голосов, не получит более половины мест в Парламенте.

