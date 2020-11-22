Все участки подсчитаны, Грузинская мечта победила во всех 17 мажоритарных округах
По сообщению Центральной избирательной комиссии, 2 003 избирательных участка в 17 мажоритарных округах уже полностью подсчитаны, и по предварительным данным, Грузинская мечта победила во всех одномандатных округах.
Оппозиция не участвовала во втором туре из-за всеобщего бойкота, однако, согласно закону, имена кандидатов от оппозиции по-прежнему были указаны в бюллетенях для голосования.
По данным ЦИК, во втором туре 21 ноября приняли участие 562 664 избирателя, что составляет 26,29% от числа зарегистрированных избирателей ко второму туру. В первом туре парламентских выборов 31 октября приняло участие 56,11% от общего числа избирателей, а во втором туре парламентских выборов 2016 года — 37,5%.
Ниже представлены предварительные результаты вторых туров, которые прошли 21 ноября в Тбилиси и регионах:
Тбилиси
# 1 Мтацминда-Крцаниси
Бека Одишария — Грузинская мечта — 91,57% (18 769 голосов);
Шалва Шавгулидзе — Европейская Грузия — 8,43% (1727 голосов).
# 2 Ваке
Нодар Турдзеладзе — 93,72% (20 549 голосов);
Элене Хоштария — Европейская Грузия — 6,28% (1378 голосов).
# 3 Сабуртало
Давид Сергеенко — Грузинская мечта — 89,92% (24 657 голосов);
Александр Элисашвили — Граждане — 10,08% (2770 голосов).
# 4 Исани
Каха Кахишвили — Грузинская мечта — 92,15% (22055 голосов);
Хатиа Деканоидзе — ЕНД – Сила в Единстве — 7,85% (1879 голосов).
# 5 Самгори
Созар Субари — Грузинская мечта — 88,68% (27 993 голоса);
Леван Хабеишвили — ЕНД – Сила в Единстве — 11,32% (3 573 голоса).
# 6 Дидубе-Чугурети
Георгий Вольский — «Грузинская мечта» — 89,95% (28 522 голоса);
Зураб Гирчи Джапаридзе — Гирчи — 10,05% (3 188 голосов).
# 7 Надзаладеви
Михаил Кавелашвили — Грузинская мечта — 91,4% (23 629 голосов);
Шалва Нателашвили — Лейбористская партия — 8,6% (2223 голоса).
# 8 Глдани
Леван Кобиашвили — Грузинская мечта — 89,36% (25 474 голоса);
Ника Мелия — ЕНД – Сила в Единстве — 10,64% (3032 голоса).
Регионы
# 10 Телави, Ахмета, Кварели, Лагодехи
Ираклий Кадагишвили — Грузинская мечта — 88,83% (44 616 голосов);
Георгий Ботковели — ЕНД – Сила в Единстве — 11,17% (5 608 голосов).
# 11 Мцхета, Душети, Тианети, Казбеги
Шалва Кереселидзе — Грузинская мечта — 92,53% (25 728 голосов);
Цезарь Чочели — ЕНД – Сила в Единстве — 7,47% (2076).
# 12 Рустави
Нино Лацабидзе — Грузинская мечта — 89,79% (35 297 голосов);
Давид Киркитадзе — ЕНД – Сила в Единстве — 10,21% (4012 голосов).
# 16 Хашури, Карели
Заал Дугладзе — Грузинская мечта — 91,72% (30 602 голоса);
Нато Чхеидзе — ЕНД – Сила в Единстве — 8,28% (2763 голоса).
# 21 Зестафони, Ткибули, Терджола, Багдати
Бежан Цакадзе — Грузинская мечта — 91,94% (39 810 голосов);
Каха Гецадзе — ЕНД – Сила в Единстве — 8,06% (3 488 голосов).
# 23 Кутаиси
Заза Ломинадзе — Грузинская мечта — 91,92% (29 866 голосов);
Григол Вашадзе — ЕНД – Сила в Единстве — 8,08% (2626 голосов).
# 27 Зугдиди
Ираклий Чиковани — «Грузинская мечта» — 93,88% (31 678 голосов);
Малхаз Джалагония — ЕНД – Сила в Единстве — 6,12% (2064).
# 28 Батуми
Ресан Концелидзе — Грузинская мечта — 87,81% (30 057 голосов);
Леван Варшаломидзе — ЕНД – Сила в Единстве — 12,19% (4 172 голоса).
# 30 Хелвачаури, Кеда, Шуахеви, Хуло
Анзор Болквадзе — Грузинская мечта — 88,19% (32 062 голоса);
Миша Болквадзе — ЕНД – Сила в Единстве — 11,81% (4293 голоса).
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