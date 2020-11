Все участки подсчитаны, Грузинская мечта победила во всех 17 мажоритарных округах

По сообщению Центральной избирательной комиссии, 2 003 избирательных участка в 17 мажоритарных округах уже полностью подсчитаны, и по предварительным данным, Грузинская мечта победила во всех одномандатных округах.

Оппозиция не участвовала во втором туре из-за всеобщего бойкота, однако, согласно закону, имена кандидатов от оппозиции по-прежнему были указаны в бюллетенях для голосования.

По данным ЦИК, во втором туре 21 ноября приняли участие 562 664 избирателя, что составляет 26,29% от числа зарегистрированных избирателей ко второму туру. В первом туре парламентских выборов 31 октября приняло участие 56,11% от общего числа избирателей, а во втором туре парламентских выборов 2016 года — 37,5%.

Ниже представлены предварительные результаты вторых туров, которые прошли 21 ноября в Тбилиси и регионах:

Тбилиси

# 1 Мтацминда-Крцаниси

Бека Одишария — Грузинская мечта — 91,57% (18 769 голосов);

Шалва Шавгулидзе — Европейская Грузия — 8,43% (1727 голосов).

# 2 Ваке

Нодар Турдзеладзе — 93,72% (20 549 голосов);

Элене Хоштария — Европейская Грузия — 6,28% (1378 голосов).

# 3 Сабуртало

Давид Сергеенко — Грузинская мечта — 89,92% (24 657 голосов);

Александр Элисашвили — Граждане — 10,08% (2770 голосов).

# 4 Исани

Каха Кахишвили — Грузинская мечта — 92,15% (22055 голосов);

Хатиа Деканоидзе — ЕНД – Сила в Единстве — 7,85% (1879 голосов).

# 5 Самгори

Созар Субари — Грузинская мечта — 88,68% (27 993 голоса);

Леван Хабеишвили — ЕНД – Сила в Единстве — 11,32% (3 573 голоса).

# 6 Дидубе-Чугурети

Георгий Вольский — «Грузинская мечта» — 89,95% (28 522 голоса);

Зураб Гирчи Джапаридзе — Гирчи — 10,05% (3 188 голосов).

# 7 Надзаладеви

Михаил Кавелашвили — Грузинская мечта — 91,4% (23 629 голосов);

Шалва Нателашвили — Лейбористская партия — 8,6% (2223 голоса).

# 8 Глдани

Леван Кобиашвили — Грузинская мечта — 89,36% (25 474 голоса);

Ника Мелия — ЕНД – Сила в Единстве — 10,64% (3032 голоса).

Регионы

# 10 Телави, Ахмета, Кварели, Лагодехи

Ираклий Кадагишвили — Грузинская мечта — 88,83% (44 616 голосов);

Георгий Ботковели — ЕНД – Сила в Единстве — 11,17% (5 608 голосов).

# 11 Мцхета, Душети, Тианети, Казбеги

Шалва Кереселидзе — Грузинская мечта — 92,53% (25 728 голосов);

Цезарь Чочели — ЕНД – Сила в Единстве — 7,47% (2076).

# 12 Рустави

Нино Лацабидзе — Грузинская мечта — 89,79% (35 297 голосов);

Давид Киркитадзе — ЕНД – Сила в Единстве — 10,21% (4012 голосов).

# 16 Хашури, Карели

Заал Дугладзе — Грузинская мечта — 91,72% (30 602 голоса);

Нато Чхеидзе — ЕНД – Сила в Единстве — 8,28% (2763 голоса).

# 21 Зестафони, Ткибули, Терджола, Багдати

Бежан Цакадзе — Грузинская мечта — 91,94% (39 810 голосов);

Каха Гецадзе — ЕНД – Сила в Единстве — 8,06% (3 488 голосов).

# 23 Кутаиси

Заза Ломинадзе — Грузинская мечта — 91,92% (29 866 голосов);

Григол Вашадзе — ЕНД – Сила в Единстве — 8,08% (2626 голосов).

# 27 Зугдиди

Ираклий Чиковани — «Грузинская мечта» — 93,88% (31 678 голосов);

Малхаз Джалагония — ЕНД – Сила в Единстве — 6,12% (2064).

# 28 Батуми

Ресан Концелидзе — Грузинская мечта — 87,81% (30 057 голосов);

Леван Варшаломидзе — ЕНД – Сила в Единстве — 12,19% (4 172 голоса).

# 30 Хелвачаури, Кеда, Шуахеви, Хуло

Анзор Болквадзе — Грузинская мечта — 88,19% (32 062 голоса);

Миша Болквадзе — ЕНД – Сила в Единстве — 11,81% (4293 голоса).

