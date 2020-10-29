Фото: twitter/@PACE_News
Новости

Краткосрочные наблюдатели ПАСЕ будут наблюдать за выборами в Грузии

29/10/2020 - 13:32
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По сообщению Парламентской ассамблеи Совета Европы, делегация ПАСЕ из девяти человек посетит Грузию с 29 октября по 1 ноября для наблюдения за парламентскими выборами, назначенными на 31 октября.

Перед наблюдением за выборами члены делегации встретятся с представителями политических партий, председателем Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания, а также с представителями гражданского общества и СМИ.

По сообщению ПАСЕ, во время визита представитель Венецианской комиссии будет обеспечивать правовую помощь.

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29/10/2020 - 13:32
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