Краткосрочные наблюдатели ПАСЕ будут наблюдать за выборами в Грузии

По сообщению Парламентской ассамблеи Совета Европы, делегация ПАСЕ из девяти человек посетит Грузию с 29 октября по 1 ноября для наблюдения за парламентскими выборами, назначенными на 31 октября.

Перед наблюдением за выборами члены делегации встретятся с представителями политических партий, председателем Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания, а также с представителями гражданского общества и СМИ.

По сообщению ПАСЕ, во время визита представитель Венецианской комиссии будет обеспечивать правовую помощь.

