НПО: Выборы 2020 года были «наименее демократичными и свободными»

26 грузинских НПО, в том числе, «Международная прозрачность – Грузия», Ассоциацию молодых юристов, Международное общество за справедливые выборы и демократию и Демократическая инициатива Грузии, в опубликованном 4 октября совместном заявлении отметили, что парламентские выборы 2020 года «были наименее демократичными и свободными» среди выборов, проведенных в условиях власти Грузинской мечты.

По оценке правозащитников, несмотря на то, что у граждан была возможность избрать Парламент на основе модели, близкой к пропорциональной системе, что, по их словам, «следует рассматривать как значительный шаг вперед», правительство Грузии «не обеспечило проведение выборов в соответствии с демократическими стандартами».

Подписавшиеся организации требуют пересчета результатов участков, в итоговых протоколах которых наблюдается дисбаланс, а также рассмотрения поданных жалоб «законно и беспристрастно».

Согласно заявлению, политические партии имели возможность проводить агитацию без «значительных ограничений». Однако в ходе кампании были случаи, когда имело место насильственное противостояние, факты давления и угроз в адрес избирателей и журналистов, за которыми, «обычно не следовало эффективное расследование».

«В то же время, предвыборный период характеризовался беспрецедентным использованием административного ресурса правящей партией, что стирало грань между государством и партией», — говорится в заявлении.

НПО заявляют, что правящая партия «не избегала манипулирования патриотическими чувствами граждан и, предположительно, с этой целью, начала т.н. «Дело картографов», которое привело к задержанию двух, с большой вероятностью, ни в чем не повинных людей».

В заявлении также перечислены нарушения, зафиксированные в день выборов, включая словесные и физические стычки, создание препятствий и нападение на наблюдателей и журналистов, а также многочисленные случаи нарушения тайны голосования и подкупа избирателей.

«Только пять неправительственных организаций, у которых было около 3000 наблюдателей, написали более 500 жалоб на разных избирательных участках. Часть членов УИК, а также представители политических партий, в том числе оппозиции, были настроены враждебно по отношению к наблюдателям», — говорится в заявлении.

Что касается подсчета голосов, организации отметили, что проблемной было объявление предварительных результатов выборов Центральной избирательной комиссии с задержкой около 7 часов, что «следует рассматривать как ухудшение практики последних восьми лет».

«Эти вопросы обострились после того, как общественность обнаружила, что на 8% избирательных участков имелся определенный дисбаланс в протоколах подсчета голосов», — говорится в заявлении.

«Парламентские выборы 2020 года были отмечены низким уровнем демократии, что нанесет вред устойчивому развитию и международной репутации нашей страны», — заявили НПО.

