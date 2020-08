Депутат Каха Окриашвили и бизнесмены братья Чочели создали новую партию

Действующий мажоритарный депутат от Грузинской мечты Каха Окриашвили и бизнесмены братья Цезар и Лаша Чочели создали новую политическую партию «Прогресс и свобода».

Согласно сообщению пресс-службы Кахи Окриашвили от 10 августа, Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала новую партию в качестве избирательного субъекта.

Мажоритарный депутат от Цалкского и Дманисского округа Каха Окриашвили является мажоритарным членом Парламента Грузии 4 последних созывов. В то же время ему принадлежат доли в ряде компаний, в том числе, в аптечной сети PSP, основателем которой является он.

В 2016 году Окриашвили был избран в законодательный орган по квоте Грузинской мечты. В Парламенте созывов 2008-2012 гг. он ьыл мажоритарным депутатом Единого национального движения от Дманисского округа. В 2012 году с того же округа он попал в Парламент снова от имени Национального движения, но после победы на выборах Грузинской мечты он вскоре покинул партию и остался в Парламенте в качестве независимого депутата. В Парламенте созыва 2004-2008 гг. был избран мажоритарным депутатом с того же округа по представлению инициативной группы.

Каха Окриашвили был среди мажоритарных депутатов Грузинской мечты, которые не поддержали переход к пропорциональной избирательной системе в ноябре прошлого года и провалили законопроект. Окриашвили также не проголосовал за проведение парламентских выборов по формуле 120/30 в октябре этого года. Каха Окриашвили не попал в список мажоритарных кандидатов Грузинской мечты на осенних выборах.

Бизнесмен Цезарь Чочели был мажоритарным депутатом Ахалгори в Парламенте созыва 2004-2008 гг. В 2008 году он был назначен губернатором региона Мцхета-Мтианети. Он покинул этот пост в октябре 2012 года по собственному решению. Чочели был арестован в январе 2013 года по обвинению в отмывании денег и незаконном участии в предпринимательской деятельности, но вскоре освобожден под залог в размере 200 000 лари. Он баллотировался на парламентских выборах 2016 года по Мцхетскому избирательному округу самостоятельно, но с небольшим отрывом проиграл кандидату Грузинской мечты Дмитрию Хундадзе.

